Des changements aux impôts devraient faire économiser les Albertains en 2023

De nouvelles mesures fiscales visant à lutter contre l’inflation devraient permettre aux Albertains de faire des économies en 2023. Elles incluent entre autres des ajustements dans les tranches d’imposition, l’augmentation des montants personnels de base et des incitatifs pour aider les premiers acheteurs.

Les gens peuvent s'attendre à des retenues d'impôt moins élevées sur leur premier chèque de paie de 2023, affirme le ministère du Conseil du Trésor et des Finances de l'Alberta.

En effet, les gens qui gagnent jusqu'à 134 000 $ par année ne paieront que 10 % d'impôt provincial.

C’est super, parce que c’est quelque chose que beaucoup de contribuables voulaient , lance Jeffrey Herzog, comptable professionnel agréé et professeur à l’Université de l’Alberta.

Tranches d'imposition

En janvier 2022, les tranches de l'impôt fédéral sur le revenu ont été indexées à l'inflation de 2,4 %. À cela, s'ajoutent les seuils de tranche d’imposition et les montants de crédit qui ont augmenté de 2,3 % en Alberta pour l’année 2022.

Ces nouveaux seuils pourraient permettre à des Albertains d'économiser.

Si vous êtes une personne âgée à la retraite, par exemple, vous pourriez peut-être retirer un peu plus de votre Fonds enregistré de revenu de retraite [...] mais sans nécessairement vous faire passer dans une tranche d’imposition plus élevée , indique-t-il.

« C’est un soulagement apprécié puisque l’inflation a été folle dans la dernière année, et il est fort possible qu’elle le soit encore pour une partie de l’année prochaine. » — Une citation de Jeffrey Herzog, comptable professionnel agréé et professeur à l’Université de l’Alberta

Les crédits d'impôt doubleront

Le crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison, qui était de 5000 $, a augmenté à 10 000 $ en 2022. Il s'agit d'un crédit d'impôt fédéral non remboursable destiné à compenser les coûts liés à l'achat d'une première maison.

Le crédit d'impôt pour l'accessibilité des logements a également doublé, passant de 10 000 $ à 20 000 $. Il peut être demandé pour les coûts de rénovation visant à rendre les maisons plus sécuritaires ou plus accessibles aux personnes âgées, aux personnes de plus de 65 ans ou aux personnes à mobilité réduite.

Le montant personnel de base fédéral est passé à 14 398 $ et l’objectif est de l'augmenter à 15 000 $ en 2023. L'Alberta a le montant personnel de base le plus élevé au pays, soit 19 369 $.

Changements pour 2023

Depuis novembre, le gouvernement fédéral accorde des crédits de taxe TPS / TVH accrus aux Canadiens à faible ou moyen revenu. Les crédits vont de 234 $ à 628 $, selon la taille de la famille.

Par ailleurs, le nouveau programme de Prestation dentaire canadienne fournira aux familles jusqu'à 1300 $ par enfant au cours des deux prochaines années, selon le revenu.

De plus, à compter du 1er janvier, le nouveau crédit d’impôt remboursable pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles offrira aux Canadiens un soutien pouvant atteindre 7500 $ pour la construction d’un logement secondaire pour une personne âgée ou un adulte en situation de handicap membre de la famille.

Le gouvernement du Canada instaurera également un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété. Ce dernier permettra aux premiers acheteurs d’épargner 8000 $ par année pendant cinq ans, pour un total de 40 000 $ de manière non imposable.

Avec les informations de Mrinali Anchan