Pannes : le rétablissement se fait toujours attendre à Notre-Dame-de-Montauban

Une trentaine d’équipes d'Hydro-Québec travaillent au rétablissement du service. Le souhait de la société d’État est d'y parvenir d’ici la fin de la journée, samedi.

On demande aux clients encore un peu de patience. On sait que c’est long et on comprend la situation, mais nos équipes sont sur le terrain , confirme Alexandre Pelletier, conseiller aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

La plupart des pannes sont liées à la tempête de Noël. Alexandre Pelletier ajoute que la pluie n’empêche pas les équipes de faire leur travail.

C’est plutôt l’accès difficile à certains équipements endommagés qui complique la tâche des employés. On va devoir accéder à certains endroits en motoneige ou en raquettes. Il y a des bris quand même importants, par exemple, des poteaux à remplacer. Ce n’est pas évident dans un secteur boisé comme celui-là, où on n’a pas accès en camion avec nos nacelles , explique-t-il.

Malgré la veille du jour de l’An, les effectifs sont présents. Au total, 450 équipes sont déployées partout dans la province, ce qui correspond à environ 900 travailleurs.