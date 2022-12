Quatre amis sauvent un orignal de la noyade

Shawn Duquette et ses trois amis se souviendront longtemps de leur fin d’année 2022. Le groupe qui réside à Nipissing Ouest, dans le Nord de l’Ontario, a récemment secouru un orignal femelle coincé dans un lac dont la glace s'était brisée.

L’après-midi de jeudi avait pourtant commencé normalement. De retour d’une excursion en motoneige, les quatre amis discutaient entre eux à leur chalet de River Valley.

Mais alors est venue la conjointe de l’un d’entre eux qui les alertait d’un orignal coincé dans le lac Manitou, non loin de là.

Il ne leur a pas fallu longtemps pour décider de sauter sur leurs motoneiges pour aller intervenir.

Nous avons beaucoup d’expérience de travail en situation de stress élevé , raconte M. Duquette, un ancien militaire.

Quatre amis ont secouru un orignal qui était tombée dans le lac Manitou, près de River Valley. Photo : Shawn Duquette

Mais la scène qu’ils ont découverte au lac les a tout de même surpris.

À environ 60 mètres de la rive, l’orignal dont seule la tête était hors de l’eau se débattait, très fatigué , rapporte M. Duquette.

« C’était très impressionnant. Mais aussi sans savoir si on allait pouvoir aller sur la glace, c’était presque décourageant, parce qu’on ne savait pas si on allait pouvoir l’aider. » — Une citation de André Roberge, résident de Nipissing Ouest

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Scott Simmons, Jean-Yves Paquette et deux de leurs amis ont secouru une orignale coincée dans un lac gelé. Photo : Shawn Duquette

Ensemble, ils ont conçu un plan de sauvetage. Ils se sont prudemment approchés de l’orignal et lui ont attaché une corde au cou. Mais ne voulant pas risquer de l’étouffer en la tirant, ils ont pensé à creuser une tranchée dans la glace à l’aide de tronçonneuses pour permettre à l’animal de s’approcher de la rive.

Le plan n’était pas sans embûches, note André Roberge, mécanicien de profession, qui a aussi pris part à l’opération de sauvetage.

On pensait couper jusqu’au bord, mais 60 mètres, c’était quand même assez loin, et la glace était mince , souligne-t-il.

Scottie a fait un bon travail en la gardant calme , relate M. Duquette, faisant allusion à son autre ami Scott Simmons, qui tenait l’autre bout de la corde nouée autour du cou de l’animal et qui est également un ancien militaire.

Il était appuyé par Jean-Yves Paquette, qui est métallurgiste.

Pendant qu'André Roberge et Shawn Duquette creusaient la tranchée, tout à coup , l’orignal a réussi à mettre d’abord une et ensuite deux pattes hors de l’eau et sur la glace.

On dirait que l’orignal a eu un boost d’énergie [...], alors ils se sont mis à tirer tout de suite.. On a tous couru pour finir et s’assurer qu’elle avait les quatre pattes sur la glace , fait savoir M. Roberge.

Après avoir été retirée du lac, l'orignale est repartie dans le bois. Photo : Shawn Duquette

Une fois leur mission accomplie, les quatre amis ont retiré la corde du cou de l’animal.

« Après on s’est éloigné pour lui donner la paix, qu’elle puisse reprendre son énergie. Puis elle nous a regardés. C’était presque comme un remerciement de l’avoir aidée, alors c’était très satisfaisant et quand même très excitant. » — Une citation de André Roberge, résident de Nipissing Ouest

L’intervention a duré une heure, estime Shawn Duquette, qui croit que ses amis et lui sont arrivés à peu près une demi-heure après que l’orignal se soit coincé.

« On s’est donné beaucoup de câlins. Nous étions vraiment contents. L’année 2022 n’a pas été une bonne année, donc si on peut la finir ainsi, c’est un moment vraiment spécial. » — Une citation de Shawn Duquette, résident de Nipissing Ouest

André Roberge n’oubliera pas non plus l’après-midi du 29 décembre de sitôt.