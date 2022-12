Fermeture de l’urgence de l’Hôpital de Hawkesbury : les virus respiratoires en cause

Chaque année, la période des fêtes est assez difficile, parce qu’on a [une certaine partie] de notre personnel qui est en vacances ou en congé de maladie. La différence cette année, ce sont vraiment les maladies respiratoires. Vraiment, on n’a pas eu de répit , lance Frédéric Beauchemin, directeur général de l’Hôpital général de Hawkesbury (HGH), en entrevue.

Il précise cependant que le centre de naissances demeure ouvert.

Pour maintenir les niveaux de soins adéquats aux patients déjà à l’hôpital, de même qu’admettre les situations les plus sévères, c’est la seule décision qui s’offrait à l’établissement, soutient M. Beauchemin. Celui-ci précise que c’est la première fois que l’hôpital qu’il dirige doit fermer dans le contexte actuel.

Il y a quand même eu 200 quarts de travail qui ont été pris avec des initiatives proactives , souligne M. Beauchemin, qui tient à remercier tous ses employés. Beaucoup de nos gens ont pris des quarts additionnels pour s’assurer que nos patients [obtiennent] les soins requis. Mais il y a aussi un besoin de répit.

L'Hôpital général de Hawkesbury. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Pour M. Beauchemin, les deux prochaines semaines seront critiques sur le plan des virus respiratoires. Avec Noël et le Jour de l’An, il y a encore plus de rencontres avec les familles, les amis. [...] Je pense qu’on va être en mesure de voir dans la prochaine semaine ou deux les effets du temps des fêtes , conclut le dirigeant, qui espère voir une diminution de la propagation des virus respiratoires.

L’ HGH indiquait vendredi avoir déjà réduit le nombre de chirurgies et d’endoscopies pour assurer les services pendant la période des Fêtes.

La direction de l’HGH demande aux patients qui nécessitent des soins en urgence de se rendre dans l’un des hôpitaux voisins ou de composer le 911 pour être transportés à l’établissement de santé le plus proche.

Voici les hôpitaux les plus près de l’Hôpital général de Hawkesbury : Hôpital Glengarry Memorial à Alexandria

Hôpital communautaire de Cornwall à Cornwall

Hôpital Montfort à Ottawa

L’Hôpital d’Ottawa à Ottawa

L’institut de Cardiologie d’Ottawa

Hôpital Winchester Memorial à Winchester

Hôpital de Lachute

Hôpital de Saint-Jérôme

Hôpital de Saint-Eustache

Centre hospitalier régional du Suroît

Hôpital de Papineau

Hôpital de la Cité de la Santé

« Nos gens sont fatigués »

Selon Marc-André Périard, directeur des services d’urgence et paramédics des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), ce sont 10 à 15 patients par jour qui devront être redirigés à un autre centre hospitalier, selon son estimation.

Ce que ça veut dire, c’est que nos ambulances vont devoir voyager plus loin, plus longtemps et seront moins disponibles pour d’autres interventions , estime M. Périard.

La fermeture de l’urgence de HGH est cependant loin de l’étonner. Nos gens sont fatigués. Tout le monde qui a travaillé dans les services de la santé dans les dernières années sont fatigués. Ils ont travaillé fort, non seulement pendant la pandémie, mais aussi au retour à la normale , déplore-t-il.

Au besoin, le plan de déploiement sera modifié, et plus de personnel entrera en poste, assure-t-il. Il n’y a pas grand chose qu’on peut faire quand il n'y a personne pour travailler , conclut M. Périard.

Avec les informations de Rebecca Kwan