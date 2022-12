Mondial junior de hockey : un coup de pouce bienvenu pour le centre-ville de Moncton

La semaine entre Noël et le Nouvel An est généralement une période tranquille pour les hôtels, les restaurants et les magasins. Certaines entreprises réduisent leurs heures d’ouverture ou ferment complètement.

Fahda Battah, du Pita Wrap de Fahda, soutient que cette période des fêtes a été différente. L’entreprise est située sur la rue Main, en face du Centre Avenir.

Cette semaine, elle a accueilli des touristes internationaux et a été surprise de voir combien de Néo-Brunswickois de l’extérieur de la grande région de Moncton ont fait de la ville leur destination.

C’est excellent , affirme-t-elle.

« J’ai reçu des gens de Saint-Jean, hier. Ils sont venus ici. Ils vont au match. Des gens de Fredericton et de Sussex aussi. » — Une citation de Fahda Battah, du Pita Wrap de Fahda

Extérieur décoré de drapeaux

La copropriétaire Dany Levesque a ouvert le café La Factrie en août. Elle a supposé qu’il faudrait un certain temps pour faire croître l’entreprise.

Dany Levesque, copropriétaire du café La Factrie, accueille des clients venant de partout du Nouveau-Brunswick durant le Mondial junior de hockey. Photo : Mariam Mesbah/CBC

Elle n’a ménagé aucun effort pour accueillir les visiteurs, notamment en décorant l’extérieur du café avec les drapeaux représentant les équipes qui jouent à Moncton. Chaque drapeau a le mot café écrit ci-dessous dans la langue de ce pays.

« Nous avons eu des gens des États-Unis, de la Slovaquie et d’autres pays aussi. » — Une citation de Dany Levesque, copropriétaire du café La Factrie

J’ai vu des membres du personnel du tournoi, de différentes équipes venir ici prendre leur café et passer du temps à travailler. Les gens viennent ici avant d’aller aux matchs.

Dany Levesque ne sait pas combien le tournoi a valu à son entreprise, mais elle s’attend à ce que ce soit bon.

Une visibilité internationale

Patrick Richard, directeur général de Downtown Moncton Centre-ville, prétend que les restaurants ne sont pas les seules entreprises à connaître un essor.

Les hôtels, les épiciers et les autres détaillants profitent également des milliers d’amateurs de hockey qui sont descendus dans le centre-ville chaque jour depuis le lendemain de Noël, confie-t-il.

Patrick Richard est le directeur général de Downtown Moncton Centre-ville. Photo : Mariam Mesbah/CBC

Les amateurs sont excités d’être ici, ils viennent en ville, réservant des chambres d’hôtel, ça a été fantastique tout autour.

La plupart des partisans internationaux sont des membres de la famille des joueurs. Ils font leurs courses et mangent, mais d’après ce que j’ai compris, ils sont ravis d’être ici et ça a été génial , a-t-il remarqué.

Patrick Richard a bon espoir que l’accueil du Mondial junior aidera à attirer d’autres événements majeurs. Voir le centre-ville de Moncton à la télévision tous les jours a été particulièrement excitant pour lui.

Cela nous met certainement sur la carte a-t-il dit.

« Voir les images [aériennes] entre les périodes et les pauses publicitaires sur les émissions nationales et internationales a été fantastique. Nous accueillons le monde entier. C’est incroyable. » — Une citation de Patrick Richard, directeur général de Downtown Moncton Centre-ville