Urgences débordées au Québec : des infirmières au bout du rouleau

Le personnel soignant de l’hôpital Santa Cabrini, à Montréal, est épuisé par les conditions de travail difficiles que les infirmières disent devoir affronter durant le temps des Fêtes. On ne peut plus continuer comme ça jour après jour , a ainsi déclaré en entrevue Sonia Fittante, infirmière aux urgences.

Celle-ci déplore un déclin des conditions de travail des infirmières, qui menacent de ne pas effectuer leur quart si aucune solution n’est trouvée pour améliorer une situation qu'elles qualifient d’insupportable.

Toujours selon Mme Fittante, ces conditions ont des conséquences sur la qualité des soins prodigués aux patients, mais aussi sur la santé du personnel soignant. Il faut faire quoi pour régler ce problème? Qu’il y ait un décès, un accident ou qu’une infirmière donne le mauvais médicament?

Mme Fittante explique que ses collègues et elle-même ont aujourd’hui deux fois plus de tâches à accomplir quotidiennement, en raison de l’achalandage. L’équipe de jour, on se bat tout le temps pour faire la job de deux [personnes]. On le fait pour aider une collègue qui a été coupée , dit-elle.

Demande de renforts

L'infirmière raconte également que le manque de personnel a poussé une dizaine d’employées de l’hôpital Santa Cabrini à ne plus effectuer leur quart de travail, samedi, si aucune aide ne leur est apportée, ou si aucun travailleur de la santé n'est envoyé en renfort. En attendant, plusieurs infirmières ont dû accepter de faire des heures supplémentaires pour assurer les services aux patients.

D’après Carl Boisvert, porte-parole du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, la pénurie de personnel n’accable pas seulement l’Hôpital Santa Cabrini, mais tout le réseau de la santé au Québec. Le taux de couverture aujourd’hui à l’Hôpital Santa Cabrini est de 113 %, ce qui est bien en deçà de nombreux hôpitaux de la province , a-t-il mentionné par courriel.

M. Boisvert assure que le CIUSSS a entrepris des efforts importants afin de diminuer la pression clinique et d’augmenter la capacité hospitalière, ce qui, selon lui, aurait déjà permis la diminution de moitié du nombre de patients hospitalisés n’ayant plus besoin de soins urgents.

De plus, le CIUSSS dirige le plus possible vers des services ambulatoires, les patients qui se présentent à l’urgence et dont l’état de santé permet qu’ils soient réorientés , a ajouté le porte-parole.

Urgences-santé a de son côté indiqué qu’il n’y a jusqu’ici pas de rupture de services et que les ambulances continuent de se déplacer en direction de l’hôpital Santa Cabrini. Cependant, il existe toujours un risque de fermeture des urgences, comme cela s'est produit vendredi à l'Hôpital général de Hawkesbury (HGH), dans l’Est ontarien.

La direction de cet établissement a ainsi annoncé, vendredi en fin de journée, la fermeture temporaire des urgences jusqu’au 3 janvier. La fermeture est causée par les volumes élevés et une pénurie de personnel infirmier. [...] Actuellement, l’ HGH n’a pas assez de personnel pour fournir le niveau de service requis dans la salle d’urgence , a-t-on expliqué.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin