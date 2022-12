COVID et Chine : des contrôles « injustifiés », selon les aéroports européens

Après que Pékin eut brusquement mis fin à sa politique draconienne du zéro COVID , ce qui a entraîné une explosion des contaminations dans le pays, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, à l'unisson avec les États-Unis ou encore la Corée du Sud, ont décidé cette semaine d'imposer un test COVID aux voyageurs venant de Chine.

La puissante fédération, qui représente plus de 500 aéroports dans 55 pays européens, avait déjà farouchement dénoncé en 2020, au début de la pandémie, la juxtaposition chaotique de restrictions sanitaires différentes selon les pays, puis leur levée en ordre dispersé.

« Nous replongeons dans un patchwork de restrictions de voyage injustifiées et non coordonnées [...]. Ces restrictions de voyage ne fonctionnent pas et les dispositions de coordination de l'UE ont échoué une fois de plus. »