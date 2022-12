La COVID-19 a été plus mortelle en 2022 que dans les années précédentes au Manitoba

Alors que de nombreux Manitobains considèrent la pandémie de COVID-19 comme chose du passé, l'année 2022 est celle où le plus de morts ont été enregistrés en lien avec la maladie dans la province.

Après plus de deux ans de pandémie, la majorité des mesures sanitaires ne sont plus en vigueur au Manitoba. Toutefois, plus de gens sont décédés en lien avec la COVID-19 cette année qu'en 2020 ou en 2021.

En effet, en date du 19 décembre 2022, 958 personnes sont mortes de la maladie, selon Santé publique Manitoba. Pour l'année 2020, ce nombre s'élève à 667 et pour 2021, il est de 725.

L'année 2022 a donc été la plus mortelle, et ce, même si certains Manitobains estiment que la pandémie est finie , selon la médecin interniste au Centre des sciences de la santé, Jillian Horton.

Si vous montriez ces statistiques au Manitobain moyen, il serait surpris. , soutient-elle. La Dre Horton affirme que la majorité des gens ne considèrent plus la pandémie comme un enjeu important, mais la réalité est différente pour les patients de notre hôpital.

Des variants plus inquiétants

À cause du variant Omicron et de ses sous-variants, davantage de gens ont été en contact avec la COVID-19 en 2022, note le microbiologiste médical à l'Université du Manitoba, Jason Kindrachuk.

« Même des virus moins mortels peuvent avoir un grand impact s'ils se répandent assez dans une population » — Une citation de Jason Kindrachuk, microbiologiste médical à l'Université du Manitoba

Le Dr Kindrachuk ajoute que l'émergence de nouveaux variants de coronavirus est pratiquement inévitable. Selon lui, ces derniers pourraient être plus transmissibles, mortels ou résistants aux vaccins.

Le microbiologiste ne croit pas que le Canada est prêt pour une prochaine pandémie, même après celle de COVID-19. L'infrastructure et les connaissances prennent du temps à mettre en place [...] Il va falloir apprendre de nos expériences très rapidement.

Avec les informations de Bartley Kives