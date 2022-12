Des choix difficiles à venir à l’Amphithéâtre Québecor de Shawinigan

Pour l’année 2023, l’organisation recevra 200 000 dollars de moins de la Ville de Shawinigan. Cette décision, jumelée aux diminutions de revenus, force la Cité de l’énergie à revoir l'ensemble de ses activités.

C'est sûr que pour nous, c'est une nouvelle qui fait mal. Il faut prendre le temps de digérer tout ça et de faire une vue de l’ensemble de nos postes budgétaires pour voir comment on va pouvoir fonctionner avec un budget considérablement réduit , confirme la directrice générale, Sandie Letendre.

La Cité de l’énergie n’est pas la seule à souffrir des contraintes budgétaires municipales. Dans son budget présenté à la mi-décembre, la Ville de Shawinigan a sabré 1,1 million de dollars dans les subventions aux organismes culturels.

Ces coupes constituent une épreuve supplémentaire dans le casse-tête budgétaire de l’organisme qu’elle dirige, soutient Sandie Letendre. Elles surviennent dans un contexte d’achalandage en chute libre depuis le début de la pandémie. En plus de devoir se priver de montants provenant habituellement de la Ville, la Cité de l’énergie doit composer avec des revenus en baisse.

« Si on compare à l'avant-pandémie, on est à 55 % de moins, pour l'ensemble de nos activités, donc autant pour le musée que les spectacles. Quand on a fait notre planification, on s'attendait à une relance peut-être plus importante. Mais le constat est que les milieux culturels, surtout intérieurs, ont écopé comme plusieurs autres. Normalement, on est à 80 %, peut-être plus, d’autofinancement, de revenus autonomes. C’est sûr que cette portion-là a été affectée aussi. »