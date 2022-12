Une compétition de drag queens à North Bay invite des participant.es de toute la province

La compétition veut célébrer les drags, mais plus largement toute la communauté LGBTQ2S+ en dissipant toute haine et malentendu sur ce que sont les drag queens et ce qu’elles font.

Si North Bay Pride est une compétition locale qui se tient chaque année, celle de 2023 compte bien ouvrir les portes à un plus large panel de concurrent.e.s dans le but de combattre les préjugés.

Nous avons décidé de faire une compétition pan-ontarienne pour trouver une performance que nous pourrions couronner pour tout l'Ontario, et ainsi montrer que les drags ne sont pas les personnes que certains veulent faire croire , explique le directeur des communications de l'événement Jason Maclennan.

Il insiste que les accusations sur la place publique insinuant que les artistes drags tentent de manipuler les enfants ou de les recruter sont fausse, et absolument pas drôle .

Les spectacles de drags sont un art. C’est un art et un divertissement depuis aussi loin que William Shakespeare. Ces artistes préparent leurs performances pour tous les publics , précise Jason Maclennan.

Renforcer le sentiment de fierté

North Bay a accueilli sa première célébration de la fierté en 2017 et l'événement n’a eu de cesse de grandir depuis, devenant un moment de célébration communautaire, mais aussi une attraction touristique importante.

Nous sommes l’un des moteurs économiques du tourisme à North Bay, assure Jason Maclennan. Les gens ne semblent pas réaliser que cet événement de la fierté fait venir un très grand nombre de personnes. On vend des chambres d'hôtel!

En dépit d’un soutien communautaire, le directeur des communications précise que North Bay Pride attire bien souvent des commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Il ajoute que l’organisation laisse parfois certains commentaires plutôt que de les supprimer dans le but de mettre à jour l’importance d'événement de la fierté.

Ça me dépasse que nous soyons en 2022, bientôt en 2023, et que nous ayons toujours ces débats, cette même haine. On aurait pu croire que la COVID-19 nous aurait appris à mieux traiter notre prochain , se désole Jason Maclennan.

Tous les artistes drags sont invités à soumettre une vidéo de une minute où ils montrent leur personnalité et le public sera juge des six finalistes qui seront alors invités pour la finale à North Bay en septembre.

Une condition demeure toutefois, les participants ne peuvent pas avoir déjà participé à des émissions de télévision comme Canada's Drag Race et Call Me Mother.