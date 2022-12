Le youtubeur Keenan Cahill s’éteint à l’âge de 27 ans

Keenan est une inspiration. Célébrons en nous souvenant de tout le contenu qu'il a créé, des artistes avec qui il a collaboré, de la musique qu'il a produite et de l'amour qu'il avait pour tous ceux et celles qui l'ont soutenu au fil des ans , pouvait-on lire sur son compte Facebook officiel vendredi.

La publication était assortie d’une URL vers un compte GoFundMe afin d’aider la famille à couvrir les frais funéraires.

Des problèmes de santé

Keenan Cahill était atteint du syndrome de Maroteaux-Lamy, une maladie héréditaire rare qui se caractérise par des limitations physiques semblables à celles du nanisme. La surdité, les déformations progressives du squelette et d’autres maladies cardiaques font partie des symptômes.

Il a d’abord obtenu une greffe de moelle osseuse en 1997, peu après son diagnostic à l’âge d’un an, avant de subir d’autres interventions chirurgicales toute sa vie.

Sa plus récente opération, survenue le 15 décembre, lui a été fatale le 29 décembre 2022.

Un succès en ligne

Le compte YouTube de Keenan Cahill était suivi par quelque 721 000 personnes, et ses vidéos ont été vues plus de 500 millions de fois. Sa toute première vidéo signature, où il faisait semblant de chanter sur Teenage Dream de Katy Perry, publiée en 2010, a été vue plus de 58 millions de fois. La chanteuse américaine l’avait rencontré l’année suivante pour filmer une vidéo ensemble.

Mais sa vidéo la plus populaire reste celle avec 50 Cent et la chanson Down on Me, qui a cumulé quelque 60 millions de vues.

Keenan a aussi collaboré avec des artistes tels David Guetta, LMFAO, Sean Kingston, et Jason Derulo.

Le youtubeur était parmi les premières personnes à connaître le succès sur la jeune plateforme YouTube dans les années 2010.