La fin de l’année 2022 en imperméable à Québec!

Les festivités de fin d'année ne seront pas gâchées par dame nature. Le festival Toboggan et Kaléidoscope sont maintenus: il faudra seulement s'habiller en conséquence!

Québec attend un total entre 25 et 35 millimètres de pluie pour les dernières 24h de l'année. Un avertissement de pluie et un avis de brouillard sont en vigueur pour l'ensemble de la région. Malgré tout, rien n'indique que les activités devront être interrompues.

« L’événement va de l’avant comme prévu. Nous invitons les gens à venir en grand nombre, munis d’un poncho si la pluie s’invite, pour célébrer en grand l’arrivée de 2023! » — Une citation de Véronique Bouillé, relationniste BLEUFEU

La programmation du festival Toboggan est complètement maintenue. Les médias sociaux de l'événement demeurent le meilleur endroit pour être informés en temps réel du déroulement de la soirée s'il y a quelconques changements.

Plus tôt cette semaine, le directeur artistique du festival, Louis Bellavance, avait avancé qu'il faudrait des vents d'au moins 60 km à l'heure pour penser à annuler des concerts. Des rafales d'une dizaine de kilomètres à l'heure sont attendues, laissant les organisateurs très confiants pour les festivités du 31 décembre.

Le spectacle de clôture de fin d'année aura lieu en face de l’Assemblée nationale avec quatre artistes de musique électronique et traditionnelle qui se relaieront toute la soirée. Vincent Vallières et Les Grands Hurleurs ouvriront le bal avant que Murda Beatz et Mike Perry poursuivent la soirée.

Tout indique que les feux d’artifice après le décompte de minuit seront aussi maintenus. D'ailleurs, la Grande Allée demeurera piétonne tout au long de la soirée pour permettre au public de fêter sur la rue ou dans les bars avoisinants.

Kaléidoscopes n'annulent aucune activité

L'événement Kaléidoscopes est aussi en mesure de maintenir toutes ses activités de fin d'année au cœur du Vieux-Québec. Une programmation musicale gratuite et un service de restauration et de microbrasseries sont offerts dans les jardins de l'hôtel de ville.

Le programmation de Kaléidoscope est maintenue malgré la pluie. L'événement se termine en soirée. Photo : Radio-Canada / Amelie Auger

Dès 14 h 30, des artistes de Québec vont se relayer, et ce, jusqu'à 19 h 30. Des ateliers de bricolage créatif sont aussi offerts de 12 h à 14 h.

Pour nous il n'y a pas d'enjeux de sécurité , explique Mathieu Girard, directeur de production du Marché de Noël allemand et idéateur du Kaléidoscope. Les parapluies sont permis sur tous les sites et il y a de petits abris à certains endroits.