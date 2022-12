De sans-abri à infirmier, le parcours inspirant de Steven Gagné

« Je suis allé au bout de la déchéance. Assez loin pour qu'un docteur spécialiste me dise qu’il n'avait plus envie de donner de l'énergie sur moi parce que j'étais un cas irrécupérable. » — Une citation de Steven Gagné

Steven Gagné a vécu pendant près de 20 ans avec une dépendance aux drogues.

Un jour, il est tombé au plus bas.

Steven Gagné est maintenant infirmier auxiliaire après avoir passé quelques années en tant que sans-abri. Photo : Radio-Canada : Yves Levesque

Il est devenu itinérant, une situation qui a duré un an, dans la ville de Québec.

Ça m'a amené à... Je suis en bonne forme quand même aujourd'hui, mais j'étais à un point où je n’avais que la peau et les os sur le corps. J'étais vert, les yeux vides, rentrés par en-dedans, pas une dent dans la bouche, les joues rentrés en-dedans... , raconte-t-il.

« J'étais un mort-vivant qui marchait dans la rue. Les gens m'évitaient. Tout le monde avait perdu espoir sauf ma mère. » — Une citation de Steven Gagné

Une visite inattendue et déterminante

Steven se promenait de refuge en refuge jusqu'à ce qu'il reçoive une visite inattendue.

« À un moment, ma mère et ma fille, je ne sais pas comment elles ont fait, m'ont retrouvé dans la rue, dans une maison de refuge d'itinérants à Québec. Quand elles m'ont vu, elles sont tombées à genoux, à pleurer. » — Une citation de Steven Gagné

C'est à ce moment que Steven Gagné a réalisé que sa vie n'était pas celle qu'il avait souhaitée.

Cette année-là, j'ai eu la chance de mettre de l'équilibre dans toutes les sphères de ma vie , mentionne-t-il.

Le monde s'est rapproché de moi. Les manques étaient beaucoup moins intenses, moins forts, plus faciles à gérer. J'avais trop d'acquis pour risquer de tout perdre à faire la gaffe de retomber. C'est ce qui m'a vraiment permis de me décider. Et finalement, après cette année-là, je me sentais prêt pour entreprendre des études.

Ma mission, je l'avais trouvée.

Steven Gagné s'est donc inscrit au programme d'infirmier auxiliaire.

Ma mission, je l'avais trouvée. C'était vraiment d'aider les gens qui avaient des problèmes comme ceux que j'ai déjà eus , poursuit-il.

Les Services de traitement des dépendances à Edmundston. Photo : Radio-Canada : Yves Levesque

Après avoir obtenu son diplôme, à l'âge de 51 ans, Steven Gagné est embauché aux Services de traitement des dépendances à Edmundston.

Je suis parti de là, à ne plus avoir envie de vivre, à avoir envie de mourir... Aujourd'hui, je ne changerai pas ma vie avec personne. Avec personne. J'aurais trop peur de perdre le bien-être que je ressens. J'apprécie tellement tout aujourd'hui. La vie est belle , soumet-il.

Ça fait maintenant trois ans et demi que Steven Gagné n'a pas consommé.

Pour lui, sa nouvelle vie est plus importante que jamais.

D’après un reportage de Mathilde Pineault