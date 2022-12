Les derniers bastions de la location de films

Dans un petit centre commercial discret de l'avenue Kilborn, dans le sud d'Ottawa, les cinéphiles à l'œil vif auront aperçu Movies n' Stuff.

À l'intérieur, on a l'impression de remonter dans le temps : 12 000 titres de films (principalement des DVD) sont empilés le long des murs. Une grande figurine de Darth Vader surplombe les clients pendant qu'ils flânent dans les allées. On peut apercevoir une figurine en carton d'Uma Thurman dans Kill Bill.

Pour accompagner votre location, vous pouvez acheter des bonbons et du pop-corn au micro-ondes.

Ce commerce, Peter Thompson l’exploite avec fierté. Il a hérité du magasin de ses parents il y a cinq ans, eux qui l'ont tenu pendant 30 ans auparavant. M. Thompson, qui travaillait auparavant dans le domaine des ventes, a failli le fermer.

Une idée qui a provoqué un ressac de la part des gens du coin : Écoute, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Vous savez ce que vous faites. Fais-nous confiance, tu peux le faire , se souvient-il.

Ma femme et moi en avons parlé et nous avons décidé de persister, et c'était une bonne décision .

Dans un monde de vidéo en continu et de contenu gratuit en ligne, la plupart des clients ont abandonné les visites en personne dans les magasins de location de vidéos. Beaucoup ont cessé de venir au cours des 15 dernières années, soutient M. Thompson.

C'est comme aller à la bibliothèque

Pourtant, il y a suffisamment de clients fidèles - environ deux cents par semaine - qui franchissent la porte pour que Movies n' Stuff demeure rentable.

C'est comme si on allait à la bibliothèque, qu'on parcourait les étagères et qu'on appréciait les livres de cette façon , a déclaré Phoebe Gowdy, qui fréquente le magasin depuis 10 ans. Nous apprécions les films de cette façon et nous obtenons de très bons conseils ici .

Phoebe Gowdy est l'une des 200 clients qui franchissent les portes du Movies N' Stuff à Ottawa à chaque semaine. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle (CBC)

En fait, nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps à naviguer parce qu'il sait ce que nous aimons.

Selon M. Thompson, c'est cette touche personnelle qui incite les gens à revenir. De plus, tout le monde n'aime pas payer pour de multiples services d'abonnement dont le coût ne cesse d'augmenter.

M. Thompson travaille avec un distributeur pour approvisionner ses étagères avec les dernières sorties ou les sorties rares - la clé pour rester dans la course, dit-il.

« Le soir, généralement, je m'allonge dans mon lit et je fais défiler la liste. "OK, quels sont les grands films étrangers ? Quels sont les bons films étrangers ? Quels sont les films étrangers inconnus ? Les drames inconnus d'Irlande, les drames inconnus d'Angleterre ?" » — Une citation de Peter Thompson, propriétaire de Movies N' Stuff

Je vais les chercher jusqu'à ce que je les trouve , dit-il.

Pas de suite pour les magasins de location de vidéos

Peter Thompson n'est pas le seul à maintenir en vie cette tradition largement oubliée. Le Glebe Video International sur la rue Bank propose également 18 000 titres de films dans un lieu moins conventionnel : le sous-sol d'une église.

Mais il ne s'agit pas d'un retour en force, selon Di Golding, critique de cinéma à Ottawa.

Je ne pense pas que nous verrons le vidéoclub revenir comme avant et c'est peut-être bien ainsi. C'est comme un moment parfait dans le temps. C'est une chose tellement culturelle , selon elle.

Mme Golding, qui a travaillé à Elgin Video, fermé depuis près de 10 ans, pense que les services de vidéo en continu ont scellé la fin des locations en personne.

Il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'on peut aller, où l'on peut juste traîner... et partir sans avoir fait quoi que ce soit, mais votre vie a été en quelque sorte changée ou ouverte un peu du fait d'être autour de l'expérience cinématographique elle-même , dit-elle.

Nous n'avons plus ça aujourd'hui. Vous savez, je trouve ça vraiment triste.

Si M. Thompson ne s'attend pas non plus à une résurgence des points de location de vidéos, il se dit reconnaissant envers ses voisins qui viennent discuter et louer des films.

Il y a des soirs où ça vous pèse. Vous vous dites : "OK, c'est un modèle. Il ne va pas exploser. Tu ne vas pas devenir plus occupé" , a déclaré Thompson.

Puis il y a d'autres moments où je me sens très fier.

Avec les informations de Nicole Williams, CBC News