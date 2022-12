Sans neige au sol, Halifax établit un record et fait exception au pays

Selon Jim Abraham, président de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie, samedi battra le record du dernier hiver sans avoir au moins deux centimètres de neige au sol à l’aéroport international Stanfield d’Halifax.

Alors que le reste du pays est submergé par la neige et la glace, la Nouvelle-Écosse fait exception.

« Nous n’avons pas eu de bordée de neige importante à Halifax, en fait moins de deux centimètres dans tout le mois. C’est tout à fait remarquable puisque les chutes de neige normale de décembre pour Halifax sont d’environ 45 centimètres. » — Une citation de Jim Abraham, président de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie

Jim Abraham a mentionné que le record a été établi en 2012. La province avait alors connu une autre année remarquablement douce et sans neige, qui n’était pas venue avant le 30 décembre.

Cette année, comme on ne prévoit pas de neige avant samedi, ce sera la première fois que la région passera le mois de décembre sans avoir reçu deux centimètres de neige au sol.

Jim Abraham a dit que puisque l’aéroport est à l’intérieur des terres, en moyenne, il reçoit plus de neige que le centre-ville d’Halifax. Il n’a enregistré que 1,4 centimètre ce mois-ci, ce qui signifie encore moins d’accumulation plus près du port de Halifax.

Des affaires d’or inattendues pour le golf

L’absence de neige est une bonne nouvelle pour les terrains de golf de la région de Halifax.

Doug MacLeod, directeur intérimaire du terrain de golf d’Indian Lake, a confirmé que le terrain restera ouvert tant qu’il ne sera pas recouvert de neige ou trempé par la pluie.

Les conditions de jeu sont exceptionnelles sur les terrains de golf d'Halifax en cette période de l'année. Photo : Gracieuseté

Il a indiqué que de nombreux golfeurs sont endurants et que le parcours est entièrement réservé les 30 et 31 décembre.

« Tout le monde est ravi. Il y a beaucoup de quatuors sur le parcours et vous pouvez entendre beaucoup d’acclamations en ce moment. » — Une citation de Doug MacLeod, directeur intérimaire du terrain de golf d’Indian Lake d'Halifax

Doug MacLeod a continué que même s’il est absolument fantastique pour les affaires d’avoir le golf d’hiver, c’est tout à fait inattendu.

Il a prétendu qu’il est inhabituel d’avoir des températures aussi chaudes à la fin de décembre. C’est certainement hors saison pour cette période de l’année ici en Nouvelle-Écosse.

De la neige tard ne signifie pas un hiver doux

Doug MacLeod a révélé qu’au cours des dernières années, il a remarqué un changement dans les modèles météorologiques, avec de la neige arrivant plus tard. Il s’attend à plus de neige en janvier.

Jim Abraham a noté que cette observation est appuyée par la science et qu’aucune neige au début de la saison ne signifie pas nécessairement un hiver doux.

Il a parlé d’hivers comme celui de 2015, où la neige, la glace et la pluie verglaçante ont envahi la province jusqu’en avril. Il a affirmé que les choses peuvent changer rapidement.

« Le fait que nous n'ayons pas eu beaucoup de neige en décembre et que nous semblons commencer un janvier assez doux n’est pas vraiment une indication de ce que ce sera vers la deuxième moitié de l’hiver en février et mars. » — Une citation de Jim Abraham , président de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie

Jim Abraham a déclaré que l’absence de glace dans les eaux entourant le Canada atlantique pourrait en fait causer plus de neige.

Cela signifie que le temps hivernal intense qui a frappé le reste du Canada pourrait nous toucher plus tard.

Quand l’air froid arrivera ici, parce que, avouons-le, il arrivera ici, nous aurons notre période de températures plus froides que la normale , a-t-il mentionné. Nous allons avoir beaucoup d’eau libre et ce sera un très bon apport d’humidité pour l’air froid et les tempêtes.

Il est donc possible que le fait que nous ayons commencé au-dessus de la normale pourrait contribuer à un temps plus enneigé que la normale.