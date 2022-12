Les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont été avisés peu avant 20 h 10 de la présence d'un individu blessé au haut du corps, possiblement par projectiles d'arme à feu , à l'intersection des boulevards Jules-Poitras et Deguire.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La victime a été prise en charge rapidement et était inconsciente et dans un état critique lors de son transport en ambulance, selon la porte-parole du corps policier montréalais, Julien Lévesque. Elle a succombé à ses blessures un peu plus tard.

Un périmètre de sécurité a été érigé. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Un périmètre de sécurité a été érigé pour permettre aux enquêteurs de procéder à l'analyse de la scène de crime.

Aucune arrestation n'a été effectuée dans ce dossier pour le moment.