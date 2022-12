La Bibliothèque publique de Toronto peut vous aider durant la nouvelle année

Bien que les célébrations du Nouvel An approchent, les difficultés financières et sociales de la pandémie peuvent continuer d'être ressenties par beaucoup. Dans ce contexte, la Bibliothèque publique de Toronto (TPL) propose un large éventail de programmes qui peuvent fournir un soutien.

Qu'il s'agisse d'aide pour naviguer dans les finances ou d'un deuxième regard sur un CV, votre bibliothèque locale est à votre disposition gratuitement.

Le directeur des programmes pour adultes de la TPL , Craig Todd-Langille, souligne que la bibliothèque est une zone sans jugement, ce qui élimine un obstacle majeur que rencontrent de nombreuses personnes à faible revenu lorsqu'elles cherchent de l'aide. Nous sommes ravis d'entrer dans une nouvelle année et de servir les Torontois vers une reprise post-pandémique continue , ajoute-t-il.

Craig Todd-Langille précise que les services et programmes de la TPL répondent à des besoins clés tels que l'inclusion sociale, le développement personnel et professionnel et l'accès à l'espace et aux ressources.

En 2020, la TPL a lancé son plan stratégique intitulé Vital to Toronto, afin de construire plus de résilience, de succès et de bien-être pour notre ville et ses résidents , indique le site web de la Bibliothèque publique de Toronto.

Une partie de sa mission consiste à suivre l'évolution des besoins des Torontois. Les programmes actuels mettent en évidence certaines des principales difficultés provoquées par la pandémie, telles que le sentiment d'isolement social, le manque d'accès numérique et le stress financier croissant.

Vous trouverez ci-dessous une petite sélection des programmes de la TPL qui peuvent faciliter la transition vers la nouvelle année.

1. Finances personnelles

La Bibliothèque publique de Toronto organise régulièrement des ateliers et des séminaires pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre argent tout en dépensant moins.

Nous vous aidons à vous concentrer sur la maximisation de vos revenus à toutes les étapes de votre vie, des prêts étudiants à la vie de votre REER , indique la page du programme.

Certains des programmes récents comprenaient la gestion des finances durant la retraite et la façon d'avancer financièrement après avoir perdu un emploi.

Après les Fêtes, un séminaire de formation sur les procurations et l'importance de rédiger un testament sera organisé. Il aura lieu le 16 janvier de 19 h à 20 h à la succursale de Malvern.

De son côté, la succursale de Humberwood organisera un séminaire sur la littératie financière le 17 janvier de 18 h à 19 h qui comprendra des conseils sur la façon de fixer et d'atteindre des objectifs d'épargne.

Le 19 janvier, il y aura également un séminaire virtuel sur les bases de la bourse de 18 h 30 à 19 h 30.

2. Carrefours jeunesse

Plusieurs succursales de la Bibliothèque publique de Toronto ont des espaces réservés aux jeunes. Tous les groupes d'âge ont été touchés par la pandémie, y compris les jeunes qui ont raté certaines expériences éducatives et sociales à des étapes cruciales de leur développement.

La bibliothèque offre des programmes aux jeunes pour les aider à reconstruire ces compétences essentielles à la vie.

La succursale Fairview organisera un atelier sur le renforcement des compétences en entrevue le 9 janvier de 17 h à 18 h. Il y aura un autre atelier en personne à la succursale d'Albion le 4 février de 12 h à 13 h.

Les adolescents peuvent apprendre les meilleures pratiques de recherche d'emploi lors d'un atelier à la succursale Albert Campbell le 16 janvier de 16 h à 18 h. La session expliquera comment rechercher des emplois en ligne, sur Indeed et LinkedIn par exemple.

Les parents qui le souhaitent peuvent aussi inscrire leurs adolescents à un séminaire sur la sécurité et la prévention avec les services de police de Toronto à la succursale de Cedarbrae le 19 janvier à partir de 16 h à 17 h.

3. Développement de la main-d'œuvre

Le développement de la main-d'œuvre et des compétences professionnelles est un objectif majeur de la TPL qui veut offrir aux individus des outils nécessaires pour prospérer dans l'économie changeante de Toronto.

La succursale Lillian H. Smith animera un cours sur la création de CV le 16 janvier de 14 h à 15 h 30, qui comprend la mise en forme et l'utilisation des outils de grammaire et de correction orthographique avec Word.

L'image de marque personnelle gagne en importance sur le marché du travail, mais pour beaucoup, il s'agit d'un nouveau concept. La succursale de Deer Park organisera un atelier pour créer votre propre marque sur LinkedIn. Il sera animé par l'influenceur et auteur des médias sociaux Adam Rodricks et aura lieu le 24 janvier de 19 h à 20 h.

Si vous souhaitez savoir comment utiliser les compétences transférables pour décrocher un emploi, la coach de carrière Esther Shin animera un atelier en ligne le 25 janvier de 18 h à 19 h.

D'autres programmes à venir incluent la prise de parole en public, le réseautage et les bases de PowerPoint.

Plus d'informations sur les programmes sont disponibles sur le site Web de la Bibliothèque publique de Toronto.

Avec les informations de Naomi Barghiel de CBC