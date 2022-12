De gros morceaux de glace du fleuve Fraser échouent à Agassiz, en C.-B.

[Ces morceaux] sont gros, cela montre vraiment que nous avons eu un bon coup de froid qui a gelé. Les blocs de glace font presque la hauteur d'une personne, donc c'est assez impressionnant.

Le professeur pense que les morceaux de glace se sont formés en amont pendant la vague de froid, puis avec le temps plus chaud et le retour de la pluie, la glace s'est brisée en blocs et a flotté en aval.

Si cela se produit couramment dans les régions les plus froides de la province au printemps, lorsque la glace de la rivière commence à se briser; Brent Ward précise néanmoins qu’il est inhabituel que cela se produise en décembre.

Le passage étroit de la rivière près du pont Agassiz et une ligne de flottaison basse sont probablement à l'origine du blocage de ces gros morceaux de glace le long des rives, explique le professeur. Brent Ward ajoute que parfois, lorsque la glace forme une barrière, cela peut provoquer un embâcle qui peut conduire à des inondations rapides, à cause de l’accumulation d’eau.

Mais dans ce cas précis, la glace semble fondre doucement. Je ne pense pas qu’il faut s’inquiéter d’inondations.

Brent Ward dit qu'il n'est pas courant que de gros morceaux de glace se forment comme cela dans la vallée du Fraser en décembre. Photo : Radio-Canada / Ken Leedham

Le professeur recommande néanmoins au public d'être prudent. De tels morceaux de glace ne reviendront probablement pas de sitôt, selon Alyssa Charbonneau, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada. Elle assure que les températures en janvier devraient être plus chaudes que la normale.

Au moins, pour l'instant, nous ne voyons pas un retour au froid que nous avons connu à la mi-décembre.

Avec les informations de Michelle Gomez et Joel Ballard