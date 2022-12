Incendie de la bibliothèque de Roberval : 200 livres non récupérables sur 44 000

C’est ce qui a été précisé dans une vidéo publiée par la Ville de Roberval vendredi sur la page Facebook de la municipalité.

C’est un incendie où les dommages ont été beaucoup au niveau de l’odeur, ça a quand même été assez important. On a une collection aussi assez importante d’à peu près 44 000 livres. Là, c’est surtout au niveau de la collection enfants qui était plus près de l’entrée où ça s’est passé. On a des pertes d’à peu près 200 livres, donc c’est quand même une bonne nouvelle , a estimé Julie Drolet, conseillère en communication, marketing et relations publiques à Roberval, lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada.

C’est un peu avant Noël que l’information a été communiquée à la Ville.

Les 30 000 livres adultes, on savait qu’ils étaient sauvés, ils avaient juste besoin d’une décontamination, ce qui a été fait, mais on avait beaucoup de questions sur la collection enfants, a dit, dans la vidéo, Lionel Barbot, technicien en documentation. [...] Dès que la bibliothèque qui est en reconstruction va être reconstruite, on va pouvoir réintégrer toute la collection sans quasiment aucune perte.

Comme il avait été détaillé dans un reportage de Radio-Canada, les livres sont traités par l’entreprise régionale Construction Bon-Air. Ils sont décontaminés dans un entrepôt de Chambord, notamment à l’aide de gaz.

Les livres ont été décontaminés par l'entreprise Construction Bon-Air. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Un an de travaux

Une bibliothèque temporaire est en fonction depuis le 25 octobre dans les anciens locaux du Centre local de développement (CLD), sur le boulevard Saint-Joseph. Elle a notamment permis de récupérer les livres qui étaient déjà en circulation dans la population. Environ 4000 livres sont offerts pour le prêt. Des ententes avec d’autres bibliothèques permettent d’avoir accès à des livres non disponibles, mais qui sont demandés par les lecteurs.

Les travaux de reconstruction de la bibliothèque devraient s’échelonner sur environ encore une année. Comme il a été décidé de bonifier ce qui existait déjà, il en coûtera plus que le montant fourni par les assurances.

La façade de la bibliothèque Georges-Henri-Lévesque avait été lourdement endommagée. Photo : Radio-Canada / Claude Girard

Rappelons qu’une femme a été accusée à la suite de cet incendie. Les flammes avaient été décelées dans la nuit du 23 au 24 août dans des poubelles extérieures situées à proximité. Le feu s'était par la suite propagé au grenier du bâtiment.

Il s’agissait du deuxième sinistre majeur à toucher Roberval en un peu plus d'un an à Roberval. En mai 2021, les flammes avaient ravagé le palais de justice en reconstruction.