Donner une autre vie à son sapin de Noël et égayer la patinoire du canal Rideau

Alors que le temps des Fêtes touche à sa fin, celui du recyclage des arbres de Noël va quant à lui débuter. Et si la collecte municipale demeure le moyen le plus courant pour se départir de l’arbre, d'autres solutions existent pour rendre ce geste utile.

Pour la vice-présidente de l’Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec (APANQ), Émilie Turcotte-Côté, la collecte organisée dans chaque municipalité est effectivement un moyen simple et efficace.

C’est une façon écologique de récupérer les arbres, puisque les villes vont [ensuite] les apporter dans des centres de compostage , explique-t-elle.

À Ottawa, une solution plus originale existe toutefois pour donner une seconde vie aux sapins. En effet, ils sont utilisés par la Commission de la capitale nationale (CCN) pour agencer la patinoire du canal Rideau.

La CCN récupère chaque année 1500 arbres dans son dépôt principal situé près de l’Université Carleton et du pont Bronson. Les anciens sapins de Noël sont ensuite disposés sur la patinoire, de façon à délimiter les aires de repos des patineurs.

On va les utiliser pour que les gens puissent se protéger du vent, et puis ça crée une très belle ambiance , explique Carl Langlois, coordonnateur de la patinoire du canal Rideau, pour la CCN .

Carl Langlois, coordonnateur de la patinoire du Canal Rideau pour la CCN. Photo : Radio-Canada

Les arbres servent également à dissimuler les lieux opérationnels de la patinoire et à agencer les aires de pique-nique, poursuit-il. De 300 à 400 sapins sont ainsi utilisés pour matérialiser chaque aire.

D’après le coordonnateur de la CCN , l'Après-Noël 2022 a d’ailleurs été prolifique en matière de collecte, puisque l’objectif de 1500 arbres a déjà quasiment été atteint, et ce, avant-même le Jour de l’an.

Deux, voire trois vies pour le même sapin

Selon la vice-présidente de l’ APANQ , il existe une sensibilité grandissante vis-à-vis du recyclage des sapins de Noël. Elle pense même qu’il s’agit d’une des raisons expliquant le choix de l’option naturelle quand vient le temps de choisir l’arbre.

C’est compostable, c’est 100 % naturel , lance Mme Turcotte-Côté, qui se dit optimiste quant au fait que la majorité des arbres soit récupérée au Québec.

Les arbres de Noël peuvent également être utilisés à d'autres fins commerciales. Ils sont en effet récupérés par les entreprises spécialisées dans la production de produits dérivés tels que les huiles essentielles ou les désodorisants.

À la maison, l’arbre peut être reconverti en refuge hivernal pour animaux dans le jardin. Les petits oiseaux et les écureuils pourraient être intéressés, selon la vice-présidente de l’association, surtout si l’on place de la nourriture à l’intérieur.

Finalement, si c’est le choix de la collecte qui est fait, l’arbre servira à produire du paillis.

À Ottawa, c'est le sort qui est réservé aux sapins récupérés pour la patinoire. Transformés en paillis par la suite, ils servent ainsi à entretenir les parcs de la ville.

Lorsqu'ils sont récoltés par les municipalités, les sapins de Noël sont ensuite transformés en paillis. Photo : Radio-Canada / Francis Labbé

Le paillis est disposé autour des différentes plates-bandes [et] des arbres pour protéger les parapluies et les racines , explique M. Langlois. En plus du côté esthétique, le paillis permet de conserver l’humidité et donc d’économiser sur l’arrosage.

Victime de son succès, la collecte de la CCN devrait s'achever autour de la mi-janvier.

La Ville de Gatineau tient quant à elle une collecte spéciale lors des deux premières semaines complètes de l’année, soit du 2 au 13 janvier inclusivement. Cette collecte s’effectue le même jour que celle des matières compostables.

Avec les informations de Fiona Collienne et Johan Savoy