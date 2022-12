Le coeur d’une famille d’accueil acadienne bat pour la Suisse au Mondial junior

C’est que leur pensionnaire, MilesMüller, s’aligne avec l’équipe nationale suisse durant ce tournoi, qui se déroule jusqu’au 5 janvier à Moncton, au Nouveau-Brunswick, et à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

L’attaquant de 18 ans s’aligne avec les Wildcats de Moncton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQ ). Il vit depuis octobre avec les Bourque-Levesque, sa famille d’accueil au Canada.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Miles Müller (à droite), de la Suisse, se défait de Rainers Darzins, de la Lettonie, le 27 décembre à Moncton. Photo : La Presse canadienne / Ron Ward

Tout d'un coup, on a un pensionnaire qui fait une équipe nationale dans un tournoi, ici dans notre ville. C'est de quoi quand même très spécial , dit Marc Bourque.

La famille a assisté à tous les matchs du Mondial junior. C'est pas mal excitant, je vais te dire. On était assis avec tous les parents des autres jeunes sur l'équipe [...] comme si on fait partie de la famille nous aussi , Manon Levesque. On est pas mal fiers de lui.

Manon Levesque Photo : Radio-Canada

À la maison, Manon Levesque et Marc Bourque sont ravis de l’influence que MilesMüller a sur les enfants. Il est comme le grand frère qu'ils n’ont jamais eu. C’est encourageant pour eux , dit Mme Levesque. J’ai vraiment vu une différence.

Pour moi, c'est comme un grand frère , confirme Simon, 14 ans, qui joue au hockey au niveau bantam AAA. Je le vois pas mal à tous les jours. Il me conte des histoires de ses matchs, de ses entraînements.

Simon Bourque Photo : Radio-Canada

Le 12 décembre, MilesMüller a quitté sa famille d’accueil de Dieppe pour participer au camp d’entraînement de l’équipe nationale suisse, en prévision du Mondial junior qui a commencé le lendemain de Noël.

Pour le temps des Fêtes, le jeune Müller est logé dans des hôtels de Moncton et Halifax avec ses compatriotes. Le 19 décembre, la famille Levesque-Bourque l’a visité pour aller lui porter un cadeau, car c’était son 18e anniversaire de naissance.

C'était sa fête pendant le camp d'entraînement. On a fait un petit spécial, on a déposé un petit cadeau, puis on a été le visiter aussi à Noël , relate Manon Levesque.

Le couple dieppois a aussi invité M. Müller, le père du jeune joueur, à passer le réveillon de Noël avec eux.

Miles Müller (à gauche), de la Suisse, tente de se défaire de son adversaire finlandais Kalle Väisänen en première période d'un match du Championnat mondial de hockey junior à Moncton, le 26 décembre. Photo : La Presse canadienne / Ron Ward

Au tournoi, la Suisse est dans le groupe B et le Canada dans le groupe A. Les deux nations ne se rencontraient donc pas en ronde préliminaire. Si elles devaient s’affronter lors du tournoi à la ronde, qui débute le 2 janvier, ou même en finale, quelle équipe les Levesque-Bourque souhaiteront-ils voir gagner?

Rendu à ce point-là… je crois que faudrait que j'aille pour la Suisse! , dit Simon, avec un sourire en coin.

Marc Bourque Photo : Radio-Canada

Je vais souhaiter un très bon match à Miles. Je souhaite qu'il ait deux buts , déclare Marc Bourque… avant d’ajouter qu’il restera fidèle à Équipe Canada junior.

Manon Levesque s'accorde un temps de réflexion. J’aurais pas le choix de prendre pour la Suisse, juste parce qu'on a tellement cette connexion-là avec Miles , conclut-elle en riant.

D’après le reportage de Janique LeBlanc