Une première compétition au vélodrome de Bromont

C'est donc avec cette compétition que la Ville de Bromont aura souligné la fin de 2022, l'année de l'inauguration du vélodrome de l'endroit.

On avait le goût de terminer l'année ensemble, en famille, de faire une petite compétition pour terminer ça en beauté , a souligné Nicolas Legault, directeur général du Centre national de cyclisme de Bromont.

Au total, 80 cyclistes aguerris ont été invités pour l'occasion. Tous étaient dotés d'une certification pour rouler sur la nouvelle piste.

Le cyclisme sur piste est très sécuritaire, mais il faut connaître les bases de sécurité parce qu'il n'y a pas de freins et qu'il n'y a qu'une seule vitesse sur ces vélos-là , a précisé le directeur général.

Les courses se sont succédé tout au long de la journée, vendredi, au vélodrome de Bromont. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Parmi les invités, on retrouvait quelques Estriens, dont Lili Plante, originaire de Sutton et membre de l'équipe nationale cantonnée à Hamilton.

C'est une piste magnifique. On peut bien rouler. Je pense qu'elle sera rapide dans les prochains mois quand on va pouvoir commencer à réchauffer le vélodrome. Moi, je n'ai rien à dire. C'est vraiment une piste de niveau international sans question.

La piste est vraiment le fun. Ce sont des virages un peu plus serrés que d'habitude, mais un plus long droit. Ça fait que lorsqu'on va vite, avec la force centripète, on a vraiment l'impression qu'on est bien collés sur notre vélo et c'est un sentiment qu'on adore , a ajouté un autre compétiteur estrien, le Granbyen Philippe Jacob.

Pour souligner le premier événement organisé dans le vélodrome tant attendu, le centre a demandé à la cycliste émérite Lyne Bessette de diriger la compétition.

C'est impressionnant de réaliser que maintenant, on a finalement à Bromont, un vélodrome couvert, magnifique d'ailleurs. J'ai eu la chance de rouler dessus quelques fois , a-t-elle témoigné.

C'est sans surprise dans la fierté la plus totale que le Centre national de cyclisme de Bromont a tenu cette compétition, après tant d'années à travailler pour que se matérialise le projet de vélodrome.

Ce qu'on avait réfléchi sur papier se produit réellement. C'est vraiment exceptionnel. On se pince encore tous les jours pour voir ce vélodrome-là et tout l'engouement qu'il amène aussi , a affirmé Nicolas Legault.

Notamment, à la fin mars, le Centre national de cyclisme de Bromont recevra les championnats canadiens cyclistes.

D'après le reportage de Jean Arel