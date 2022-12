Les Olympiques rendent hommage à Alain Vigneault devant une foule record

Une foule record de 4724 personnes, quelques dizaines de plus que lors du premier match de saison régulière d'Ève Gascon, était sur place pour l'occasion. Les partisans l'ont applaudi pendant de longues minutes au cours desquelles la vedette de la soirée a pris soin de les saluer en retour avec un regard empreint de reconnaissance.

C'est une grande fierté pour moi, petit gars de Gatineau, secteur Hull. L'organisation m'a marquée et certainement que moi aussi je l'ai marquée. Ça va toujours être chez nous ici , a-t-il déclaré.

« Il n'y a aucun doute que c'est une très belle reconnaissance. J'ai une pensée pour tous les bénévoles qui ont été là pour moi pendant ma jeunesse et qui m'ont permis de développer ma passion pour le hockey. » — Une citation de Alain Vigneault, ancien entraîneur des Olympiques de Hull

L'homme de 61 ans est l'un des entraîneurs de l'organisation à avoir remporté une Coupe du Président, fait qu'il a accompli en 1988. Les joueurs des Olympiques ont d'ailleurs revêtu les chandails portés à l'époque pendant la période d'échauffement avant le match.

Plus de 4500 partisans se sont déplacés pour assister au lever de la bannière d'Alain Vigneault, vendredi, au Centre Slush Puppie. Photo : Gracieuseté : Olympiques de Gatineau / Twitter

Plusieurs joueurs ayant évolué sous ses ordres étaient présents lors de la cérémonie de vendredi soir. C'est notamment le cas de l'actuel directeur général et entraîneur-chef des Olympiques, Louis Robitaille.

Ça a été mon dernier entraîneur junior avec le Rocket de Montréal et Alain a été un modèle pour moi, il a fait de moi un meilleur joueur de hockey , a confié M. Robitaille.

C'est une personne que j'admire beaucoup. Alain est un entraîneur qui a su faire la différence partout où il est passé. Il était un entraîneur dûr, mais juste, qui a su soutirer le maximum de tous ses joueurs , a rajouté Benoît Brunet, un joueur de l'équipe championne de 1988.

Vigneault a d'abord été un porte-couleur des Gatinois à titre de défenseur pendant deux saisons et demi, entre 1977 et 1980, avant de les diriger de 1987 à 1992, lorsque le club s'appelait encore les Olympiques de Hull.

Il a ensuite connu du succès dans la LNH avec le Canadien de Montréal, les Canucks de Vancouver, les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie. Vigneault a notamment atteint la finale de la Coupe Stanley en 2011 avec les Canucks et en 2014 avec les Rangers, en plus de remporter le trophée Jack Adams remis à l'entraîneur de l'année en 2007.

Les Olympiques disent au revoir à leur capitaine

Plus tôt en journée, les Olympiques ont échangé leur capitaine, Manix Landry, aux Voltigeurs de Drummondville contre un choix de 2e ronde. L'espoir des Coyotes de l'Arizona qui a grandi à Gatineau était avec l'organisation depuis près de 5 ans.

On avait une décision à prendre qui était extrêmement difficile. On échange une personne de qualité, un leader pour nous. Laisser aller un capitaine qui a été exemplaire pour nous, ça me déchire le cœur , a expliqué Louis Robitaille.

Manix Landry en est à sa dernière saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (archives). Photo : Dominic Charette Photographe

Landry avait disputé seulement deux matchs cette saison en raison d'une blessure à la clavicule gauche, ce qui l'a empêché de se faire valoir. La formation gatinoise avait trop de joueurs de 20 ans dans ses rangs, c'est donc lui qui a fini par écoper. Ce changement d'adresse lui permettra d'évoluer aux côtés de son frère cadet, Lukas, à Drummondville.

Je lui ai dit merci et c'était important pour moi de l'envoyer à une place où il voulait aller. Avec son frère, ça va être une belle manière de terminer sa carrière junior , a rajouté le directeur général des Olympiques.

Par ailleurs, les Olympiques ont acquis un champion de la Coupe Memorial, le joueur de centre Cameron MacDonald des Sea Dogs de St-Jean pour remplacer Manix Landry. En retour, les Gatinois ont cédé des choix de 1ère et 2e ronde en 2024.

Cam, c'est un joueur que j'adore. C'est un gros bonhomme. Il a l'expérience de la Coupe Memorial, il a marqué un gros but en finale contre Hamilton l'an dernier et il a encore faim de victoire , a assuré M. Robitaille.

Les Gatinois se sont finalement inclinés à leur première partie sans capitaine. La soirée d'Alain Vigneault n'a pu être ponctuée que d'un seul point, alors que les visiteurs l'ont emporté 3 à 2 en prolongation grâce à un but de Xavier Sarrasin.

Les Olympiques et l'Armada croisent à nouveau le fer samedi dès 14 h, à Blainville-Boisbriand cette fois-ci. MacDonald, qui a récolté 29 points en 27 parties cette saison, pourrait être de l'alignement.