Transport interprovincial : les carnets de bord électroniques bientôt contrôlés

Les chauffeurs ont pu s'habituer à l’utilisation de dispositifs de consignation électronique (DCE) depuis que le règlement fédéral est entré en vigueur en juin 2021.

Celui-ci remplace les carnets de bord en papier par des carnets de bord électroniques et vise à rendre les routes plus sûres en évitant la fatigue chez les chauffeurs. Cette règle ne concerne que les camions commerciaux et les bus qui traversent des frontières provinciales et territoriales. Les chauffeurs qui ne quittent pas leur province n’ont pas l’obligation d’utiliser les carnets de bord électroniques.

Les chauffeurs ne sont pas autorisés à conduire plus de 13 heures par jour. Ils doivent avoir au moins 10 heures de repos par jour, dont au moins 8 heures consécutives. Aux États-Unis, les carnets de bord électroniques sont obligatoire depuis 2017.

Pour le président de l’Alberta Motor Transport Association, Willie Hamel, ce changement est bienvenu. Cela permet aux fonctionnaires, aux inspecteurs, d'appliquer vraiment les réglementations sur les carnets de bord beaucoup plus simplement. Cela réduit la fatigue des chauffeurs et rend nos routes plus sûres pour les voyageurs, y compris nos chauffeurs professionnels.

Dan Veno, un ancien chauffeur de grand routier, se remémore de nombreux chauffeurs qui falsifiaient les heures sur leurs carnets de bord en papier. [C'était] quelque chose qui arrivait souvent [...] pour l’argent. Il se souvient que certains chauffeurs avaient un carnet par province. Un chauffeur qu’il connaissait a une fois roulé 42 heures d’affilée, assure-t-il, du Québec à l’Alberta sans noter ses heures correctement.

Quand les gars sont fatigués, ils ne s'arrêtent pas, ils ne se reposent pas assez. Ils conduisent plus d'heures qu'ils ne le devraient. Et puis la fatigue s'installe et tout d’un coup, ils sortent de la route, et s'endorment au volant.

Des pauses à organiser pour optimiser les heures de conduite

Janet Smith, qui travaille chez iHaul à Calgary, a passé les cinq derniers mois à préparer et former les chauffeurs à l’utilisation des carnets de bord électronique. Elle a été camionneuse pendant 30 ans avant qu'une blessure ne la contraigne à prendre un peu de recul.

Selon elle, la réglementation aggravera la fatigue chez certains conducteurs. Elle considère que la fenêtre pour respecter les heures de conduite est trop mince pour s'arrêter pour des pauses prolongées pendant la journée. Avec les carnets en papier, les chauffeurs pouvaient s'arrêter et dormir deux heures si besoin, dit-elle, ce qui ne sera plus le cas désormais parce que vous n'obtiendrez pas les treize heures de conduite qui vous sont autorisées .

Janet Smith s’inquiète également pour les chauffeurs de camion plus âgés qui ont des difficultés avec la technologie et des violations potentielles de la vie privée par des pirates informatiques.

