Les 10 nouvelles les plus lues en 2022 dans l’Est-du-Québec

Les faits divers sont de loin les nouvelles qui ont été les plus consultées au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord en 2022, mais ils n’occupent pas pour autant le premier rang, qui revient à une mise aux enchères inusitée. Pour sa part, un grand mammifère poilu figure deux fois dans ce palmarès des dix articles qui ont le plus attiré l’attention dans l’Est-du-Québec durant l'année.