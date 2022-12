Au-delà du nom, la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan a connu d’autres changements

Ces changements portent à la fois sur le nombre de juges que sur les procédures.

Selon le juge en chef Martel Popescul, le nombre de juges a augmenté de cinq postes au cours des deux dernières années, une première depuis 1998.

En avril 2021, nous avons obtenu deux autres juges […]. puis en mars 2022, nous en avons obtenu trois, dont un poste de juge en chef adjoint, ce qui n'a jamais été le cas dans cette provinc e, indique Martel Popescul.

Selon lui, les récentes augmentations, qui ont porté le nombre de juges à 38, permettront à la cour de traiter les choses de manière plus opportune.

Par ailleurs, la pandémie, qui a retardé certains procès par jury et forcé les avocats et les juges à travailler à distance par vidéo, a conduit à des procédures qui sont susceptibles de rester. L’une de ces procédures concerne le fonctionnement des chambres.

Tout ce qui se passe entre-temps et sur lequel un juge doit se prononcer - si les documents ont été fournis correctement, si une personne doit répondre à des questions, cet interrogatoire préalable, ou les dizaines d'autres choses qui se produisent - toutes ces choses sont inscrites sur une liste de chambre , mentionne-t-il.

Pour traiter environ 1000 demandes en juin 2020, le tribunal a lancé un blitz de chambre afin d'éliminer les demandes en souffrance. Le tribunal a fixé toutes les demandes à des heures précises, puis a limité les parties à 30 minutes.

La limitation du temps de parole en chambre s'est avérée être une bonne idée. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons institué une directive de pratique selon laquelle les chambres sont désormais limitées à 30 minutes par partie , affirme-t-il.

Mais nous avons constaté que parfois, si vous concentrez les gens et leur dites que c'est le temps dont vous disposez, ils se concentrent sur leurs arguments.

Défis futurs

Si des changements introduits ont permis à la Cour d’être efficace, il y a encore des complexités à gérer, selon M. Popescul.

Par exemple, la Saskatchewan dispose d'un système de conférences préalables au procès, et qui donne aux avocats et aux clients l'occasion de résoudre des questions sans passer par un procès. Les cas non résolus représentent un casse-tête pour la machine judiciaire.

Ces conférences ont lieu la veille des procès.

Probablement 60 à 70 % des cas que nous traitons sont résolus lors d'une conférence préalable au procès , explique M. Popescul.

Mais le revers de la médaille, c'est que ceux qui ne sont pas réglés sont des cas vraiment difficiles, ceux qui présentent des problèmes complexes très aigus, et ce sont essentiellement les types de cas pour lesquels personne n'a pu trouver de solution, sinon ils auraient été réglés , dit-il.