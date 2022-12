Un traditionnel tournoi de hockey pendant les Fêtes pour revoir ses amis du secondaire

Il y a du monde du Nord, Sud, Ouest, Est de l’Ontario, du monde qui reste au Québec, de Vancouver. Il y a des boys plus jeunes qui sont en Allemagne et en Suède pour jouer au hockey là-bas , précise Jean Saint-Jean, l'un des organisateurs.

Le tournoi existe depuis 1986, mais en 2022 il a connu un certain regain de popularité avec l'inscription de 318 joueurs.

Avec les médias sociaux, c’est tellement plus facile que de passer un appel ou d’envoyer une lettre. En le mettant sur Facebook, le message se répand plus rapidement et plus loin , raconte Jean St-Jean, un professeur maintenant à la retraite, qui a lancé cet événement il y a plus de 30 ans.

De son côté, le conseiller municipal de Timmins, Rock Whissel, considère ce tournoi comme un évènement capital pour la francophonie afin de garder nos connexions et nos amitiés.

Rondelle dans la mitaine, Pierre Whissel était aux aguets pour défendre le filet de la cohorte 2010. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Une simple balade pour aller se chercher un café peut rapidement se transformer en retrouvailles comme l’a constaté Luc Sergerie, qui était présent pour encourager ses fils.

Tout à l’heure, j’ai marché je me suis rendu pour aller chercher un café et puis j'ai retrouvé cinq ou six personnes que je n’ai pas vues parfois depuis 20 ans. Moi, j’ai 58 ans , raconte-t-il.

Il précise que lors de la dernière édition, il a même eu la chance de recroiser une diplômée de sa cohorte qui habitait le New Jersey.

Parmi les meilleurs souvenirs de M. Sergerie au Tournoi des anciens, il garde en mémoire la présence-surprise de Steve Sullivan, le seul diplômé de cette école secondaire à avoir atteint les rangs de la LNH.

L’équipe championne gagne le trophée nommée en son honneur. Afin de le remporter, la cohorte 2017 a fait appel à leur camarade de classe, Derek Seguin.

L’ancienne vedette du Rock de Timmins domine sa Ligue de hockey professionnel en Allemagne avec une récolte de 15 points en 3 rencontres.

Après avoir traversé l’Atlantique, Derek raconte avoir été surpris par cet aspect plus compétitif de ses amis qu’il n’avait pas vu dans les couloirs de l’école secondaire.

Les joueurs de la cohorte 2018 avait bien beau être quatre hommes sur Derek Séguin, ils étaient incapable de l'arrêter. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est la première fois en cinq ans que je peux jouer. La dernière fois, c’est quand j’ai gradué en 2017 et ensuite j’ai joué avec le Timmins Rock et ils ne m’ont jamais laissé jouer [en raison des risques de blessures].

Le Tournoi des anciens est un prétexte pour les retrouvailles, mais aussi pour donner un coup de pouce financier à l’équipe masculin de la cohorte 2023 de l’École secondaire catholique Thériault.