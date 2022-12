Redoux : des stations de ski de l’Estrie gardent confiance

Bien que les conditions ne soient pas optimales, des stations de ski de la région sont confiantes d'attirer les skieurs au cours des prochains jours, malgré les températures plus douces et la pluie annoncées en Estrie.

Vendredi, les amateurs étaient plusieurs à dévaler les pistes à Bromont montagne d'expériences. En plein mois de décembre, ils ont pu profiter de conditions dignes des mois de mars ou avril.

Ce sont vraiment de belles conditions printanières, du gros sel. Par contre, la pluie qui s'en vient, ça nous fait peur. On sait que lors des deux prochains jours, ça va nettoyer les pistes. On ne sait pas si on va pouvoir skier après le 1er , a fait savoir une adepte rencontrée sur place.

Pour le président-directeur général de Bromont montagne d'expériences, Charles Désourdy, ces températures seront loin de freiner les ardeurs des plus grands mordus de la discipline.

Les prévisions météo viennent souvent assombrir les foules dans les stations de ski, mais les habitués vont être au rendez-vous. Nous, c'est entre trois et quatre pieds de neige qu'on fabrique avant d'ouvrir une piste. La pluie va peut-être diminuer la couverture de cinq ou six pouces, mais on ne dépend pas de la nature. C'est le froid qu'on prie d'avoir tous les jours, pas la neige. En année normale, il y a en masse de froid pour passer un bel hiver.

« Il ne faut pas s'en faire. La semaine de Noël a été une semaine record pour nous. On verra la semaine prochaine ce qu'il va se passer. » — Une citation de Charles Désourdy, président-directeur général de Bromont montagne d'expériences

Les adeptes de ski ont profité d'une journée digne du printemps, vendredi, à Bromont. Photo : Radio-Canada / Éric Carbonneau

Même son de cloche à la Corporation ski & golf Mont-Orford, où le sommet Orford a été ouvert aux skieurs pour la première fois de la saison vendredi. Le sommet Giroux était quant à lui ouvert depuis déjà quelques semaines.

Ce n'est jamais bien quand il y a de la pluie pour les sports d'hiver. Par contre, les gens se tournent beaucoup vers les montagnes, parce que c'est un des seuls sports présentement, si l'on se compare aux patinoires et autres activités d'hiver qui nécessitent encore plus de neige naturelle , a fait savoir le directeur général de la Corporation ski & golf Mont-Orford, Simon Blouin.

« C'est un mal pour un bien. On souhaite plus de neige et de froid pour tout le monde. » — Une citation de Simon Blouin, directeur général de la Corporation ski & golf Mont-Orford

Les patinoires inaccessibles

Avec des températures largement au-dessus du point de congélation, impossible pour la Ville de Sherbrooke d'ouvrir ses glaces extérieures. Les amateurs doivent se rabattre sur la patinoire Bleu Blanc Bouge du parc Alfred-Élie-Dufresne pour jouer au hockey ou simplement patiner.

Les glaces extérieures sont presque toutes inaccessibles à Sherbrooke en raison du redoux. Photo : Radio-Canada / Joël Provencher

Le météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada, Simon Legault, précisait jeudi que le retour de températures hivernales plus proches des normales saisonnières est prévu vers la fin de la première semaine de janvier.