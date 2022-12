Québec dans le palmarès des 10 villes les plus festives pour célébrer le Nouvel An

Le populaire guide pour voyageurs Lonely Planet a placé Québec dans son palmarès des meilleures villes  (Nouvelle fenêtre) pour fracasser l’année le 31 décembre. La Vieille Capitale y côtoie des villes qui n’ont plus de réputation à faire, telle que Rome, New York, Bangkok et Le Cap.

C'est une visibilité mondiale. Être parmi les tops places dans le monde pour le 31 décembre c'est vraiment très bon pour nous , célèbre le directeur de Destination Québec cité, Robert Mercure. Il rappelle que la ville s’est aussi retrouvée parmi les 15 meilleures destinations à visiter pendant le congé des fêtes de CNN Travel.

Dans son palmarès, Lonely Planet concède que Québec n’est peut-être pas l’endroit le plus chaud pour célébrer la Saint-Sylvestre – quoique cette année ce sera différent –, mais il mentionne qu’il est tout à fait possible de se réchauffer en allant danser sur la Grande Allée avec les spectacles extérieurs, patiner sous les étoiles à la Place d’Youville ou encore boire un verre de caribou sur le bord d’un feu.

La patinoire de la Place d'Youville Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

On a tous les atouts pour être une destination incroyable pendant les fêtes, on a tout pour se démarquer comme destination hivernale , se réjouit Robert Mercure.

Le guide mentionne aussi le restaurant Chez Muffy de l’Auberge Saint-Antoine qui a aussi été désigné comme le meilleur hôtel au Canada en 2022 par les lecteurs du Condé Nast Traveller.

Destination hivernale tendance

C'est sûr que cet intérêt c'est quelque chose qui attire les touristes de partout dans le monde , indique le directeur de Destination Québec cité. Ces dernières années, l'organisme travaille fort pour amener les touristes étrangers qui dépensent souvent plus d’argent en voyageant.

Selon Destination Québec cité, environ 50 % des touristes proviennent de l’extérieur de la province ou de l’extérieur du pays.

Robert Mercure, le directeur de Destination Québec cité Photo : Radio-Canada

Tout le monde commence de plus en plus à parler de nous. Et on le voit pendant les fêtes, on est pas mal à pleine capacité dans la région , se félicite le directeur. Si les taux d’occupation dans les hôtels tournaient autour de 65 % pendant le mois de décembre, il estime qu’ils frôlent les 90 % pour la période des fêtes.

« Les hôteliers sont très heureux et les restaurants sont pleins. » — Une citation de Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

Les volumes touristiques prépandémiques semblent aussi revenir tranquillement et Québec est sur une bonne lancée pour 2023.

Depuis le déconfinement en 2022, on approche environ 80 % du volume de 2019. Un des signes que je trouve les plus encourageants c'est que pour le mois de décembre on approche les 95 % et ça s'enligne comme ça aussi pour le début de 2023 , avance Robert Mercure.

C’est encore à l'international, qu’il y a un manque à gagner. Selon l’organisme, par rapport à 2019, c’est environ 75 % du nombre de touristes américains et 80 % du nombre d’Européens qui ont visité la vieille capitale en 2022.