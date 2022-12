Netflix se lance dans les vidéos d’exercice physique

Netflix a ajouté vendredi une trentaine d’heures d’entraînement physique, comme du yoga et des exercices d’aérobie, et promet d’ajouter tout autant de contenu en 2023, sans toutefois préciser de date précise. De quoi accompagner les résolutions du Nouvel An de celles et ceux souhaitant se remettre en forme.

Il n'est pas toujours facile de se motiver pour faire de l'exercice, mais avoir l’option de s’entraîner puis de passer directement à l'une de ses émissions préférées a un certain attrait. Et maintenant, c'est exactement ce que vous pouvez faire , écrit Netflix dans un communiqué.

Depuis novembre, un nouvel abonnement Netflix avec publicité est disponible au coût de 6 $ par mois. Les forfaits sans publicités commencent plutôt à 10 $ et atteignent 21 $ par mois.