Les pistes de ski alpin du Club Tobo-Ski à Saint-Félicien toujours fermées

Le centre de ski a expliqué vendredi, dans un message sur Facebook, que la foudre avait causé d'importants dégâts au télésiège double l'été dernier.

Cet été, la foudre est tombée dans le remonte-pente et a causé des dommages importants sur plusieurs composantes. Notre équipe, en collaboration avec les professionnels en contrôle et électricité, travaille depuis ce temps à changer les composantes du circuit qui ont été brisées , est-il précisé dans ce message.

D’autres activités, comme la glissade, et le ski de fond, étaient cependant accessibles, avant la fermeture provoquée par le redoux vendredi. Par contre, le vélo à pneus surdimensionnés et la raquette ne peuvent pas encore être pratiqués.

Des arbres tombés dans les sentiers lors de la tempête du 23 décembre devaient aussi être retirés vendredi.

Des réparations ont été effectuées sur le remonte-pente, mais le problème persiste. Il n'y a que la pente école, équipée d'un tapis roulant, qui est ouverte.

Le manufacturier de l'équipement, qui est situé en Ontario, devrait envoyer une équipe au cours des prochains jours.

Le maire confiant

Le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons, indique que la Ville évaluera la possibilité de rembourser les détenteurs de cartes de saison si le remonte-pente du centre de ski municipal ne peut être remis en fonction.

On est en train actuellement de mettre tous les efforts nécessaires pour le réparer le plus tôt possible, mais on va réévaluer ça lundi ou mardi, en début de semaine. Après ça, les abonnés, on pourra communiquer avec eux, voir comment on pourra organiser ça. Moi, je suis confiant qu’on devrait réparer le remonte-pente incessamment , a commenté vendredi après-midi le maire de Saint-Félicien, Luc Gibbons.

Toujours dans le même message sur Facebook, le centre de ski avait indiqué que la politique des tarifs de Saint-Félicien précise qu’un remboursement n’est pas prévu, mais que le conseil municipal étudierait cette possibilité pour ceux qui voudraient s’en prévaloir.

Pour le moment, les détenteurs de la carte de saison ont accès aux autres activités gratuitement.

Avec les informations de Myriam Gauthier