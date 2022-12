Sherlock Holmes fera totalement partie du domaine public en 2023

Les droits de Sherlock Holmes sont tombés dans le domaine public en 1980 en Grande-Bretagne.

Outre le recueil de nouvelles Les archives de Sherlock Holmes (The Case-Book of Sherlock Holmes), d’autres romans vont également tomber dans le domaine public.

Un portrait de Sir Arthur Conan Doyle pris en 1927 Photo : Getty Images / Fox Photos

Des titres tels que La promenade au phare (To the Lighthouse), de Virginia Woolf, Men Without Women, d'Ernest Hemingway, Moustiques (Mosquitoes), de William Faulkner, et Les quatre (The Big Four), d'Agatha Christie, un mystère d'Hercule Poirot, font partie de cette liste.

Lorsqu'une œuvre entre dans le domaine public, elle peut légalement être partagée, exécutée, utilisée, réaffectée ou échantillonnée sans autorisation ni frais. Les œuvres de 1927 étaient initialement censées être protégées par le droit d'auteur pendant 75 ans, mais la loi de 1998 sur l'extension de la durée du droit d'auteur a retardé leur ouverture de 20 ans supplémentaires.

Alors que de nombreuses œuvres de premier plan figurant sur la liste ont profité de ces deux décennies supplémentaires pour rapporter de l'argent aux personnes qui détenaient les droits d'auteur, une experte de l'Université Duke affirme que les protections du droit d'auteur s'appliquent également à toutes les œuvres dont la viabilité commerciale avait disparu depuis longtemps .