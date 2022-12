Les parents d’un garçon mordu par un chien policier à Winnipeg lancent une pétition

Les parents d’un garçon de 5 ans mordu par un chien policier dans une école de Winnipeg le 14 décembre demandent une enquête, et près de 3000 personnes ont signé une pétition en ligne pour les soutenir. Il y a une semaine, l’Unité d’enquête indépendante du Manitoba (IIU) expliquait qu’elle n'enquêterait pas sur cette morsure, car les blessures du garçon ne relèvent pas de « la classification des blessures graves ».

Les parents, Femi et Omolara Aloba, ont lancé leur pétition lundi après avoir appris que l’ IIU ne ferait pas d’enquête. Un enquêteur a néanmoins spécifié qu'une enquête peut être ouverte si un incident est considéré comme étant d'intérêt public.

Un professeur de sociologie de l’Université Brandon, Christopher Schneider, considère que le refus d'enquêter de la part de l’ IIU est une erreur de jugement , étant donné qu'il existe des preuves que les chiens policiers peuvent être potentiellement violents et que parfois ils ne peuvent pas être contrôlés par leurs maîtres. C'est une situation horrible et je compatis vraiment avec les parents et leur enfant.

Christopher Schneider affirme qu’il y a des incidents documentés de chiens policiers mordant des écoliers au Canada et aux États-Unis. Selon lui, la police aurait dû connaître le danger que représentent ces chiens pour les enfants. Une enquête de l’ IIU assurerait que la police est imputable, dit-il, permettrait à la famille d’avoir des réponses et à la police de mettre en place une politique afin qu'un autre enfant ne soit pas mordu.

Le professeur considère que les administrateurs scolaires pourraient aussi être tenus responsables, devraient justifier pourquoi ils permettent que cette pratique perdure, et devraient demander le consentement des parents pour ces visites. Femi et Omolara Aloba disent ne pas avoir été tenus au courant que la classe de leur fils aurait la visite d'un chien policier.

La police a déclaré que le chien serait retiré du service actif jusqu'à ce qu'un examen soit terminé. Un avocat criminaliste, Saul Simmonds, estime que la décision de l' IIU de ne pas enquêter était la bonne. L'intérêt public, même s'il crée un processus d'évaluation plus large, ne signifie pas que l' IUU doit enquêter chaque fois qu’il y a quelque chose que les gens pensent digne d'être examiné.

Selon lui, une action en justice civile peut être la démarche la plus appropriée pour la famille. Le ministre de la Justice du Manitoba, Kelvin Goertzen, n'a pas répondu jeudi à CBC/Radio-Canada pour savoir s'il envisage de lancer une enquête indépendante.

Avec les informations de Andrew Wildes