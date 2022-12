Un appel à la prudence dans les sentiers de motoneige avec le redoux

Avec le redoux qui s'installe, plusieurs sports d’hiver en subissent les conséquences. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) lance un appel à la prudence et demande aux usagers de ne pas s'aventurer dans les sentiers fermés parce qu'ils pourraient traverser des cours d'eau dégelés.

Après une semaine marquée par de forts vents et de grandes quantités de précipitations, voilà qu'un important redoux est présent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon Environnement Canada, une température maximale de six degrés est prévue samedi à Saguenay, alors qu’à Roberval il faisait déjà six degrés vendredi à 15 h.

Un redoux comme ça, ce n'est pas idéal pour la motoneige. C'est sûr qu'un temps comme ça il fait doux c'est agréable, mais point de vue conditions sentiers c'est atroce. Les cours d'eau commençaient à peine à geler , a expliqué vendredi matin Julien Tremblay, président du Club de motoneige Caribou-Conscrits.

D’ailleurs, le club situé sur les monts Valin, au nord de Saguenay, n’a pas encore eu le temps de retirer les arbres tombés pendant la tempête qui encombrent certains sentiers, donc plusieurs demeurent difficiles d’accès. Les bénévoles demandent aux motoneigistes d'être patients pour leur propre sécurité.

Nos 800 km étaient complètement pris par les arbres. On n'a pas encore fini de faire le tour pour couper les arbres qui nuisent dans l'entretien des sentiers. On peut en ce moment accéder aux monts Valin par Sacré-Coeur, tout le pied des monts est fait par contre. Les sentiers secondaires, on n'a pas encore réussi à les faire, comme au Lac-Saint-Jean avec la nouvelle Passerelle , a-t-il poursuivi.

