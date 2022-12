Pierre Poilievre blâme la remise en liberté d’un accusé pour la mort d’un agent ontarien

En conférence de presse vendredi, le chef du Parti conservateur du Canada a déploré la remise en liberté plus tôt cette année de Randall McKenzie, maintenant accusé de meurtre prémédité dans la mort de l’agent Grzegorz Pierzchala mardi au sud d’Hamilton.

L'accusé n'aurait jamais dû être libéré sous caution. Il aurait dû être en prison, et s'il avait été en prison, le [policier] serait en vie aujourd'hui , a fustigé M. Poilievre.

Selon la Police provinciale de l’Ontario (PPO), M. McKenzie a été accusé en 2021 d’avoir commis de nombreuses infractions impliquant une arme à feu et d’avoir agressé un agent de la paix.

Selon des documents judiciaires obtenus par La Presse canadienne, M. McKenzie a obtenu une remise en liberté sous caution en juin dernier après avoir initialement essuyé un refus en décembre 2021. Il était en attente de procès à Hamilton.

L’accusé faisait l’objet d’un mandat d’arrestation depuis septembre après qu'il ne se soit pas présenté à une comparution devant les tribunaux, selon la PPO .

Randall McKenzie est accusé d'homicide en lien avec la mort d'un policier ontarien. Photo : Croquis par Pam Davies

Les commentaires du chef conservateur font écho à ceux du premier ministre ontarien Doug Ford qui, jeudi soir, déclarait par communiqué que trop d'innocents ont perdu la vie aux mains de dangereux criminels qui auraient dû être derrière les barreaux et pas dans nos rues.

Le commissaire de la PPO , Thomas Carrique, avait quant à lui qualifié la mort de l’agent Pierzchala d’ évitable en plus de demander à ce que les policiers soient protégés des délinquants violents accusés d’infractions liées aux armes à feu .

Le commissaire de la Police provinciale de l'Ontario (PPO), Thomas Carrique lors d'un point de presse à Cayuga, en Ontario. Photo : La Presse canadienne / Nick Iwanyshyn

M. Ford dit considérer les propos du commissaire Carrique comme étant un plaidoyer pour que le gouvernement fédéral s'attaque à la porte tournante de criminels violents causé par le système défaillant de libération conditionnelle de notre pays .

L'Association canadienne des chefs de police a également demandé par voix de communiqué des réformes législatives concernant la mise en liberté des récidivistes violents et des accusés d'infractions impliquant des armes à feu.

Le ministre de la Justice se défend

Dans un courriel transmis à Radio-Canada, le ministre de la Justice David Lametti indique que le gouvernement [fédéral] travaillera toujours pour que nos lois criminelles, y compris les libérations sous caution, [...] assurent la sécurité de tous les Canadiens et soient conformes à la Charte des droits et libertés .

En 2019, le gouvernement Trudeau a introduit une loi qui avait notamment pour objectif de moderniser et simplifier le régime de remise en liberté.

La loi impose aux policiers et aux tribunaux un principe de retenue de manière à favoriser la remise en liberté plutôt que la détention.

Elle exige également que la situation des accusés autochtones et des accusés appartenant à des populations vulnérables soit prise en compte dans les décisions de remise en liberté.

Cette disposition a pour objectif de réduire l’impact disproportionné du système de mise en liberté provisoire sur ces populations , selon un document explicatif du gouvernement fédéral.

L’accusé fait partie de la nation iroquoise Onontagués des Six Nations.

Selon Crystal Winchester qui enseigne au Collège Mohawk de Hamilton et qui travaille au sein du système judiciaire depuis plus d’une décennie, les dispositions de l’ancien projet de loi C-75 ne font pas en sorte que les accusés autochtones reçoivent plus facilement une libération conditionnelle.

Le public se fait souvent trop rapidement une idée de la représentation des peuples autochtones dans le système de justice pénale , soutient Mme Winchester qui est membre de la nation Haudenosaunee des Six Nations.

Dans une étude publiée par le ministère de la Justice en 2019, Scott Clark soutient que les accusés autochtones se font plus souvent refuser la libération conditionnelle.

Il note par ailleurs que ceux-ci ont plus tendance à enfreindre les conditions qui leur sont imposées.

M. McKenzie avait l’obligation de ne pas quitter sa résidence et de ne pas posséder d’armes, une interdiction à vie qui lui avait été imposée par un juge en 2018, selon des documents obtenus par Radio-Canada.

Dans son courriel, le ministre Lametti mentionne que l’ancien projet de loi C-75 a renversé le fardeau de la preuve lors de la mise en liberté sous caution dans le cas de certaines infractions liées aux armes à feu, notamment lorsque l’accusé fait l'objet d’une interdiction de port d’armes.

Dans ces circonstances, il incombe à la défense de prouver que l’accusé ne représente pas un risque pour le public.

Les documents obtenus par La Presse canadienne n’indiquent pas les raisons pour lesquelles M. McKenzie avait obtenu une libération conditionnelle en juin.

Un système nécessaire, mais qui pourrait être amélioré, selon des experts

Pour l’avocat criminaliste Reid Rusonik, les commentaires du commissaire Carrique de la PPO révèlent un désir des policiers de décider qui est coupable ou innocent.

[Cette méthode] fonctionnerait bien s’ils ne faisaient pas d’erreurs et si certains d’entre eux ne montraient pas un manque de respect envers les droits constitutionnels [des accusés], comme la présomption d'innocence , estime-t-il.

Il soutient que les principes premiers du système de justice canadien rendent nécessaire la possibilité pour un accusé d’être remis en liberté.

Et s’il n’écarte pas la possibilité que des erreurs aient été commises dans le cas de M. McKenzie, l’avocat s’inquiète que les politiciens jettent le bébé avec l’eau du bain dans ce dossier.

Me Rusonik juge que des délais de procédure plus courts permettraient de réduire la période de temps où un accusé est en liberté sous conditions.

Patricia Barkaskas, avocate métisse et professeure à la faculté de droit de l'Université de Victoria, estime pour sa part que les communautés autochtones devraient avoir accès à des ressources supplémentaires pour soutenir les accusés.

[Les accusés autochtones] n’ont souvent pas le même soutien familial et n’ont pas l’argent pour s’engager dans une réhabilitation , soutient Mme Barkaskas.

M. McKenzie comparaîtra à nouveau devant les tribunaux le 17 janvier.

Avec les informations de Deana Sumanac-Johnson de CBC et de La Presse canadienne.