Encore travailler à 84 ans pour offrir une meilleure vie aux enfants malades

Un Latuquois a donné 100 000 $ à la fondation du CHU Sainte-Justine cette année. Anthony Gagnon, un entrepreneur de 84 ans, fait vœu de générosité et de bienveillance : travailler ne sert plus à gagner sa vie, mais plutôt à aider des enfants à améliorer la leur.

Droit comme un chêne, Anthony Gagnon se rend chaque jour à son garage de la rue du Saint-Maurice à La Tuque. À l'aube de ses 85 ans, c'était le moment cette année de remercier le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal. M. Gagnon n'a jamais oublié ce que l'hôpital a fait pour prendre soin de son garçon il y a plus de 50 ans.

Si ça peut aider des jeunes surtout les enfants. C'est si beau, des enfants, quand ils sont jeunes. Et à mon âge, ce n’est plus le temps de travailler pour l’argent. Je n’ai pas de loyer, pas de salaire à payer. Ce que je fais, c’est pour donner , soutient-il.

Le parcours de cet entrepreneur est atypique. Né en Beauce, il est passé par Montréal avant de prendre la direction de La Tuque en 1990 où il a ouvert son atelier. Après avoir vendu en 2010 pour profiter de la retraite, il a repris les affaires neuf ans plus tard, à 81 ans. Le travail lui manquait trop.

J'ai voyagé beaucoup dans le monde quand j'ai vendu, mais là on ne peut plus voyager beaucoup. C'est là que j'ai relancé le commerce , explique-t-il.

En bonne santé, il vend des batteries et répare des alternateurs avec minutie. Travailler, c'est ce qui le tient en forme.

Le commerce est tout le temps ouvert. Cinq jours sur sept. Et si le samedi il y a des urgences, il n'y a pas de problème! C'est un plaisir pour moi de travailler. On rencontre du monde. J'aime mieux mourir à travailler que mourir en me berçant!

Et tant que la santé le lui permettra, l'octogénaire continuera de se lever chaque matin pour servir ses clients. Des clients qu’il sert, au service de la charité.