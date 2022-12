Les leaders de demain à l’Assemblée nationale

Qu’ont en commun Jack Layton, Eugénie Lépine Blondeau et Pascal Bérubé? Ils ont tous participé au parlement jeunesse du Québec. Une tradition vieille de 73 ans, qui a lieu chaque année à l’Assemblée nationale entre Noël et le jour de l’An.

Une centaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans ont pris d’assaut le salon bleu cette semaine pour participer à la simulation parlementaire.

On dit souvent qu'on allume des flammes au parlement jeunesse , lance Anne-Julie Bernard. L’étudiante en pharmacie organise le rassemblement jeunesse et y joue aussi le rôle de leader parlementaire du gouvernement.

L'objectif du parlement jeunesse c'est vraiment d'offrir un contexte où 100 jeunes peuvent se rassembler pour discuter d'enjeux de la société qui nous concernent, pour se remettre en question, s'outiller, devenir des leaders de demain.

L’événement semble presque créer une dépendance, puisque bon nombre de participants récidivent. Matthew Di Nicolantonio en est à sa cinquième participation. Même si l’actuaire de 26 ans n’a pas l’ambition de devenir politicien, il adore participer aux débats en chambre et aux commissions parlementaires.

Beaucoup de pain sur la planche

M. Di Nicolantonio est l’un des porte-parole de l'opposition officielle de cette 73e législature. Il souligne que comme chaque année, les nuits ont été courtes et les journées bien chargées, mais très enrichissantes.

C'est cinq jours vraiment intenses, il y a quatre projets de loi et plusieurs motions qu'on débat en journée et en soirée. On travaille en commission pour apporter des amendements aux projets de loi pour les améliorer. Ensuite, il y a un débat sur la version finale du projet de loi, donc il y a beaucoup de travail et beaucoup de fun.

Les couloirs de l'Assemblée nationale n'ont pas désempli cette semaine, en cette période du parlement jeunesse. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

L’étudiante en droit de 19 ans, Marwa Sebbar, participait pour la première fois cette année, elle était députée.

Beaucoup d'apprentissage, autant humain qu’en termes de connaissances politiques et juridiques, affirme la jeune femme. C'est un gros package intense d'apprentissage.

Elle a été particulièrement marquée par le débat du projet de loi sur l'obtention du corps désiré. Il proposait la gratuité des services et des interventions médicales visant à obtenir le corps désiré, incluant les chirurgies esthétiques ou l’implantation d’organes. C'était un moment fort pour tous, je pense, en touchant beaucoup de sujets très personnels.

L'apprentie députée n’a pas l’intention de devenir politicienne pour l’instant, mais souhaite renouveler l’expérience l’an prochain. C'est, j'espère, le début d'une longue aventure.

D'après les informations de Colin Côté-Paulette