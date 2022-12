De plus en plus de pays exigeront des tests négatifs pour les Chinois entrant sur leur sol

À la veille de la levée des restrictions en Chine et de la reprise du voyage pour une population avide de parcourir le monde après quasiment trois ans de confinement, quelques pays envisagent d'imposer des tests négatifs au départ pour les voyageurs chinois. Dans certains cas, on envisage aussi des tests aléatoires à l'arrivée, le port du masque en vol ou un carnet de vaccination avec un produit reconnu par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Seule zone d'incertitude pour ces pays : on ignore pour le moment si ces consignes s'appliqueront aux vols directs ou seulement à ceux comptant une escale.

Il faut dire que la méfiance est grande à l'égard de la Chine, où les cas se multiplient rapidement. Elle s'est défendue des accusations sur le manque de fiabilité de ses données relatives aux nouveaux cas et aux décès attribuables à la COVID-19. Vendredi, seuls 5515 nouveaux cas et 1 décès ont été annoncés par le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies.

Vendredi, l'Italie et l'Espagne, traumatisées par la pandémie de coronavirus, ont indiqué qu'elles allaient exiger un test négatif pour tous les voyageurs chinois voulant séjourner en leur sol. C'est aussi le cas de la France, du Royaume-Uni, du Japon, d'Israël et de la Corée du Sud, dont les décisions ont été annoncées récemment.

Le Portugal n'a pas officiellement pris position sur la question, mais le ministère de la Santé a annoncé que le pays préparait la mise en place dans les aéroports de mesures de contrôle des passagers en provenance de la Chine si et quand c'est nécessaire , sans fournir plus de détails.

À Lisbonne, il n'y a qu'un vol par semaine en provenance de la Chine.

Dès cette semaine pour le Japon

Certains Chinois pourraient cependant se heurter à de nouvelles difficultés : le Japon, par exemple, a annoncé l'obligation d'un test COVID pour tous les voyageurs en provenance de la Chine à partir de vendredi. La Chine, de son côté, s'est bornée à dire qu'il fallait prendre des mesures adéquates contre le coronavirus et penser à préserver les échanges humains.

Les tests imposés aux voyageurs relèveront des transporteurs aériens. (Archives) Photo : Getty Images / Joe Raedle

Surveillance au Canada et en Allemagne

Plus tôt cette semaine, c'était au tour des États-Unis d'annoncer qu'ils allaient exiger un test de dépistage alors que le Canada s'en tient toujours aux rappels d'usage. Idem pour l'Allemagne, qui attend de voir l'évolution de la situation.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) s'en tient pour le moment à des appels à la prudence pour les voyageurs se rendant en Chine et dit miser sur un solide programme de surveillance établi avec les provinces, afin notamment de détecter les variants émergents.

Compréhension des voyageurs

À l'aéroport international de Pékin-Capitale, la plupart des Chinois interrogés jeudi se montraient compréhensifs quant aux mesures prises vis-à-vis de leur pays.

Chaque nation a ses propres inquiétudes et sa manière de se protéger , estime Huang Hongxu, 21 ans, soulignant que la propagation possible de nouveaux variants est une source de préoccupation. Sous le couvert de l'anonymat, un autre voyageur a, lui, jugé ces mesures inutiles .

Avec les informations de l'Agence France-Presse