Dans le nord de l’Alberta, recharger son véhicule électrique peut s’avérer compliqué

Alors que l’utilisation d’automobiles électriques est en vogue depuis quelques années au Canada, le nombre de bornes de recharge n'est pas suffisant dans le nord de l'Alberta, selon des intervenants du secteur. C’est particulièrement le cas entre Grande Prairie et Edmonton, où les conducteurs doivent planifier quelques heures supplémentaires pour leurs trajets.

Keith Gropp, un habitant de Grande Prairie, une ville d’un peu moins de 70 000 habitants dans le nord de l’Alberta, s’est procuré une Ford Mustang Mach-E, un véhicule électrique, en mai 2021. S'il estime que la conduite offerte par les véhicules électriques est plaisante, les longs trajets, eux, sont plus complexes. Les automobiles électriques sont meilleures que les véhicules à essence dans tous les domaines, sauf pour l’autonomie.

Cela est d’autant plus ardu lorsque vient le temps de conduire pendant l’hiver par temps froid, alors que la batterie s’épuise plus rapidement. C'est plus ou moins un véhicule de ville en hiver, tandis qu’en été, vous pouvez aller assez loin.

Keith Gropp évalue l’autonomie de son véhicule à environ 400 kilomètres, mais les temps froids la font drastiquement diminuer : En règle générale et d'après mon expérience, l'autonomie diminue de moitié pendant l’hiver.

Keith Gropp explique que la conduite d'un véhicule électrique en hiver est plus difficile qu'en été dans le nord de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / Luke Ettinger

Un peu plus de 450 kilomètres séparent Grande Prairie d’Edmonton, mais si M. Gropp désire faire le trajet entre les deux villes, il doit planifier plus de temps pour recharger son véhicule en route, peu importe le chemin qu’il emprunte.

« Avec un véhicule à essence, vous pouvez aller à Edmonton en une journée. [Avec] les véhicules électriques, c'est pratiquement impossible. » — Une citation de Keith Gropp

Pour réduire la durée de l’itinéraire, Keith Gropp estime qu’il faudrait une borne de recharge rapide tous les 100 ou 200 kilomètres le long de l’autoroute 43, qui relie Grande Prairie à Edmonton.

Trois types de bornes de recharge

Selon Ressources naturelles Canada, il existe trois types de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Les chargeurs de niveau 1 fonctionnent par courant alternatif et nécessitent une prise murale de 120 volts. La durée totale de recharge est évaluée entre 8 et 16 heures.

Les chargeurs de niveau 2 sont quant à eux plus rapides, nécessitant approximativement 4 à 6 heures de recharge avec des prises murales de 208 volts ou 240 volts. Finalement, les chargeurs en courant continu, les chargeurs de niveau 3, peuvent fournir environ 300 kilomètres d’autonomie par heure de recharge.

Présentement sur l’autoroute 43 qui sépare Grande Prairie d’Edmonton, seule une borne de recharge de niveau 2 se trouve sur le trajet, dans un camping à Whitecourt. Statistique Canada a comptabilisé 58 726 véhicules électriques à batterie neuve en 2021. Dix ans plus tôt, en 2011, ce chiffre s’élevait à 215.

Un directeur de l’Association des véhicules électriques de l’Alberta, Andrew Bell, explique que des projets sont en cours pour installer davantage de bornes de recharge dans le nord de l’Alberta. Cela devrait toutefois encore prendre quelques années selon lui, car ces projets sont au stade préliminaire.

Il ajoute que le trajet entre la capitale albertaine et Grande Prairie n’est pas le seul qui aurait besoin d’un coup de pouce. La route qui sépare Fort McMurray d’Edmonton est un autre tronçon qui nécessite davantage de bornes de recharge. Une fois que l'on se trouve au nord de la capitale Edmonton, les possibilités de recharge sont beaucoup moins fréquentes.

Selon M. Bell, les chargeurs de niveau 2 sont aussi plus courants parce qu'ils sont moins chers à installer que les chargeurs rapides, qui peuvent coûter environ 100 000 $.

Avec les informations de Luke Ettinger