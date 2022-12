Le centre de ski Mont-Fortin fermé durant deux jours pour un bris et la pluie

Le centre de ski Mont Fortin est fermé vendredi à cause d'un bris de dameuse.

Les pistes seront également inaccessibles pour la journée de demain en raison de la pluie annoncée dans ce secteur et afin de les préserver. C'est la présence d'eau dans le réservoir à essence de la machine qui pourrait être à l'origine de ce problème.

Selon Marie-Hélène Lafrance, directrice du service des communications de Saguenay, la station devrait rouvrir le 2 janvier selon l'horaire habituel.

On pense que la dameuse va être réparée aujourd’hui parce que ça ne semble pas être un problème majeur. Par contre, les conditions météorologiques ne permettront pas de tenir les pistes ouvertes étant donné que la neige est trop gorgée d’eau. La douce température fait qu’on doit faire un choix et on va attendre à lundi pour rouvrir, d’autant qu’une température assez froide est annoncée dans la nuit de dimanche à lundi, pour s’assurer de conserver la neige sur les pistes ouvertes , a-t-elle expliqué.

Avec les informations de Philippe L'Heureux