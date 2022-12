Voici les prénoms de bébés les plus populaires en 2022 dans les Maritimes

Les données de l'état civil pour 2022, publiées par les deux provinces, décrivent les prénoms les plus fréquemment choisis parmi les 5208 naissances enregistrées au Nouveau-Brunswick et les 6828 naissances en Nouvelle-Écosse jusqu'ici cette année.

Top 10 des prénoms en 2022 au Nouveau-Brunswick Noah Liam William Jack Thomas Oliver Benjamin Olivia Emma Amelia

En 2020 et 2021, Liam avait dominé le classement au Nouveau-Brunswick.

Le nombre de naissances annuelles continue de diminuer dans les deux provinces. Il y a cinq ans, en 2017, on s'inquiétait de n'avoir répertorié que 6673 naissances au Nouveau-Brunswick. La même année, il y avait eu 8197 naissances en Nouvelle-Écosse, selon le gouvernement de la province.

Néanmoins, la population de ces deux provinces maritimes augmente à son rythme le plus rapide des 50 dernières années, selon Statistique Canada. Entre 2016 et 2021, la population de la Nouvelle-Écosse a augmenté de 5 % et celle du Nouveau-Brunswick, de 3,8 %.

Les préférés en Nouvelle-Écosse

Oliver, qui avait été le prénom préféré des nouveaux parents néo-écossais en 2020, a repris cette année la première place qu'il avait cédé à Olivia en 2021.

Top 10 des prénoms en 2022 en Nouvelle-Écosse Oliver Jack Charlotte Violet William Emma Owen Henry Olivia Noah

Un communiqué de Service Nouvelle-Écosse, vendredi, note que même si les prénoms les plus populaires restent assez constants d'une année à l'autre, Grayson et Beau sont de plus en plus tendance.

Ces deux prénoms étaient en 16e et 17e places en 2022, avec 30 petits Grayson et 29 prénommés Beau.