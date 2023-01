Le recours aux agences privées coûte de plus en plus cher au CISSS de la Gaspésie

Selon des données obtenues en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, les sommes dépensées pour ce type de main-d'œuvre ont été multipliées par 20 entre les années financières 2017-2018 et 2021-2022.

La main-d'œuvre indépendante (MOI) a ainsi représenté une masse salariale de 1,2 million de dollars en 2017-2018 et de 25,5 millions de dollars en 2021-2022.

En 2017-2018, le recours à de la main-d'œuvre indépendante a représenté 19 équivalents temps complet, une unité utilisée par le gouvernement du Québec pour mesurer le volume de la main-d’œuvre rémunérée durant un exercice financier, selon le Secrétariat du Conseil du trésor.

Cinq ans plus tard, ce nombre est passé à 146.

Parmi l'ensemble des catégories de personnel, ce sont les infirmières, les inhalothérapeutes et les préposées aux bénéficiaires qui sont les plus touchés par l'utilisation de la MOI .

Rationner autant que possible le recours à de la main-d'œuvre indépendante

De tels chiffres ne surprennent pas le président du Syndicat des infirmières, des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec, Pier-Luc Bujold.

Dans les deux dernières années, il y a eu surutilisation de la main-d'œuvre indépendante, qui était même injustifiée , avance M. Bujold tout en admettant que la pandémie a accru les besoins du CISSS . Avant la pandémie, avec l'employeur, on avait réussi à mettre des mesures en place pour éviter le plus possible de recourir au privé , rappelle-t-il.

Selon le porte-parole du CISSS de la Gaspésie, Lou Landry, la pandémie a accentué la pression sur le réseau.

La pandémie a pu avoir un certain impact [sur] cette hausse, notamment par l’ajout de contraintes liées à la mobilité du personnel , écrit-il dans un courriel. Nous rencontrons des [problèmes] de main-d'œuvre qui nous forcent à utiliser la main-d'œuvre indépendante afin de maintenir les soins et services offerts à la population. Le CISSS souhaite rationner autant que possible l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante, notamment en optimisant son utilisation et surtout en travaillant au recrutement et à la rétention de personnel.

Améliorer les conditions de travail

Les infirmières, les inhalothérapeutes et les préposées aux bénéficiaires sont les catégories de personnel les plus touchées par le recours à de la main-d'œuvre indépendante. Photo : iStock

Le syndicaliste croit que la diminution du recours à de la MOI sans affecter l'offre de soins de santé à la population passe par la bonification des conditions de travail dans le réseau public. Autant le CISSS de la Gaspésie que le gouvernement, il faut qu'ils se posent la question : pourquoi les gens quittent vers la main-d'œuvre indépendante? Parce que, initialement, c'était des gens qui travaillaient dans le réseau , explique Pier-Luc Bujold.

« Il faut que le gouvernement donne un coup de barre dans les conditions de travail pour ramener les professionnels dans le réseau. » — Une citation de Pier-Luc Bujold, président du Syndicat des infirmières, des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes de l'Est-du-Québec

Par ailleurs, Pier-Luc Bujold critique le manque de cohérence du gouvernement en ce qui a trait à l'utilisation de ce type de main-d'œuvre.

On a vu une dualité dans le discours politique dans les dernières semaines. D'un côté, le gouvernement dit vouloir restreindre la main-d'œuvre indépendante, mais de l'autre, il signe et renouvelle des millions de dollars en contrats pour deux ans en main-d'œuvre indépendante , constate-t-il.

Situation généralisée

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent fait lui aussi face à une telle tendance. En cinq ans, les coûts occasionnés par l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante ont été multipliés par 30.

Aux Îles-de-la-Madeleine, le recours à de la main-d'œuvre indépendante plombe de la même manière les finances du CISSS.