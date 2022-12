Protection du caribou : une année de discussions et de désaccords

Malgré les nombreuses discussions entre les paliers de gouvernement provincial et fédéral, la région de la Haute-Gaspésie, située au cœur de l’habitat essentiel du caribou, se sent parfois oubliée dans les débats.

Selon le dernier inventaire des populations de cette espèce, il ne reste plus que 5000 caribous sur le territoire québécois. Une trentaine d’entre eux se trouvent dans le parc de la Gaspésie, en Haute-Gaspésie.

Mais l’animal ne connaît pas les frontières. La zone considérée comme son habitat englobe également la région habitée du nord de la péninsule.

L’aire de répartition [du caribou] vient de l’arrière-pays de Cap-Chat jusque dans l’arrière-pays de L’Anse-Pleureuse , précise le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez.

L'aire de répartition du caribou est délimitée par le trait noir pointillé alors que le territoire du parc national de la Gaspésie, plus petit, se limite à la zone verte.

Cette région de la Gaspésie est déjà bien reconnue pour le développement de projets récréotouristiques et pour son économie liée à l’exploitation de la forêt.

Pour M. Bernatchez, ces projets de développement économique et la protection du caribou peuvent cohabiter. La seule condition selon lui est que les décisions gouvernementales ne soient pas unilatérales et que les gens de la Haute-Gaspésie concernés fassent partie intégrante des discussions.

Il faut trouver des manières efficaces pour protéger le caribou sans perdre des dizaines d’emplois dans une économie qui est déjà assez fragile dans notre MRC , affirme le préfet.

« On continue de croire qu’il est possible de marier l’écologie et l’économie. »