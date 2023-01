Aide financière réclamée pour compenser l’éloignement des soins de santé

Le ministère de la Santé accorde une aide financière aux usagers devant se déplacer sur une distance de 200 km et plus, mais elle est inaccessible pour les résidents de Sainte-Anne-des-Monts par exemple, qui habitent à 180 km de Rimouski. Quelqu'un qui habite à Tourelle, à 194 km, n’y a pas droit , déplore Karim Haidar, codirecteur du Centre d’action bénévole des Chic-Chocs.

Cet organisme fait partie de la Table des organismes communautaires de la Haute-Gaspésie qui a lancé cette pétition. Celle-ci regroupe 14 membres.

On se rencontre périodiquement pour parler des enjeux sur le territoire et le problème qui ressort, c'est le coût associé aux déplacements pour accéder aux soins de santé à Rimouski , rapporte-t-il.

Avec la hausse du prix de l'essence, les patients qui doivent multiplier les rendez-vous ne peuvent pas toujours se payer les transports, selon lui.

« Je reçois des appels toutes les semaines à propos de ça. [Je vois] la détresse des gens de plus en plus. Il y en a qui renoncent à se faire soigner. » — Une citation de Karim Haidar, co-directeur du Centre d’action bénévole des Chic-Chocs

Selon les témoignages reçus par les organismes, la diminution des services à l’hôpital de Sainte-Anne-des-Monts oblige de plus en plus de patients à se rendre régulièrement à Rimouski. On parle de neurologie, d’ophtalmologie, de cardiologie, d'oto-rhino-laryngologie, il n'y en a plus ici, à Sainte-Anne , mentionne Karim Haidar.

Une lettre a été envoyée aux élus pour les sensibiliser. Tout s'est fait dans la collaboration , explique-t-il. L'attaché de presse du député Sainte-Croix nous a aidés. Tous les maires de la Haute-Gaspésie et le préfet Bernatchez nous ont aussi donné leur appui.

La pétition demande que le gouvernement abaisse le nombre de kilomètres à parcourir pour avoir droit à cette aide. Cette politique-là, c'est à revoir , ajoute M. Haidar, parce que c'est plus d'actualité avec les coupures de services à proximité qu’on a subies .

L'hôpital régional de Rimouski (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Ce dernier mentionne que les patients de La Martre et Mont-Louis ont le même problème, mais du côté de Gaspé.

Il y a des démarches qui ont été faites depuis longtemps, mais ça a toujours bloqué au plus haut niveau , rappelle-t-il.

« Si tout le monde se met ensemble et qu’on monte ça à l’Assemblée nationale, ça peut faire une différence. » — Une citation de Karim Haidar, codirecteur du Centre d’action bénévole des Chic-Chocs

Le codirecteur explique que le Centre d'action bénévole offre un service d'accompagnement de transport, principalement aux aînés, mais que ceux-ci doivent quand même payer une centaine de dollars chaque fois.

La situation est lourde également pour des familles qui ont des enfants malades et qui doivent se déplacer fréquemment à Rimouski. Il y a l’essence, mais parfois aussi les repas et le fait que des parents doivent manquer leur journée de travail, selon M. Haidar.

« Ça devient énorme. Ça concerne tout le monde, tous les âges, toutes les classes sociales. Ça appauvrit d'une manière la région. » — Une citation de Karim Haidar, codirecteur du Centre d’action bénévole des Chic-Chocs

La pétition peut être appuyée sur le site web de l’Assemblée nationale. Au moment de publier ce texte, elle avait recueilli 162 signatures. Elle pourra aussi être signée sur papier à divers endroits, dont les bureaux des organismes communautaires après la période des Fêtes.