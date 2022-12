Un très mauvais début de saison pour les motoneigistes

Malgré la neige, la grande majorité des sentiers n’ont pas pu ouvrir. Le directeur de la FCMQ en appelle à la prudence et à la collaboration des motoneigistes. Vis-à-vis de la situation, s’il vous plaît, soyez respectueux envers les clubs. On a tous hâte d'aller en faire, mais la période ne le permet pas. Vous risquez d'avoir des accidents graves , avertit-il.

Avec la pluie qui est attendue dans les prochains jours, l’ouverture pourrait être d’autant plus retardée, mais le fait d’avoir des conditions inégales pendant le temps des fêtes n’est pas anormal. Les trois dernières années, le réseau était ouvert à 97 % aux alentours du 15 janvier , précise Stéphane Desroches.

Deux accidents en une journée

Jeudi, deux accidents de motoneiges ont eu lieu dans la grande région de Québec. L'un d'entre eux, survenu à Saint-Georges, impliquait une adolescente qui se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital.

Les reconstitutionnistes n'ont pas encore établi de thèse quant aux causes de l'accident, mais la sergente Béatrice d’Orsainville, porte-parole pour la Sûreté du Québec, en profite pour rappeler quelques règles de sécurité.

La porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice D'Orsainville (archives) Photo : Radio-Canada

En motoneige comme en véhicule, toujours maintenir une distance sécuritaire avec la motoneige qui nous précède. Également, lorsque c'est le temps de traverser une route numérotée ou un chemin public, toujours le faire aux intersections qui sont prévues et ne pas passer par les terrains privés. Et, toujours porter un casque , insiste-t-elle.

Elle invite aussi les motoneigistes à se renseigner sur l'état des sentiers avant de sortir. Avec la météo qu'on a actuellement, les conditions ne sont pas optimales , rappelle la sergente.

Pas trop d'inquiétudes pour l’hiver

Si le retour du froid ne se fait pas trop attendre, les clubs pourront tout de même aménager une bonne base sur les chemins. Souvent, on réussit à trouver un peu de chance à notre malchance dans la création de nos sentiers , se rassure le directeur général de la FCMQ .

De toute façon, les meilleurs mois restent à venir. Quand on parle avec le milieu, les restaurateurs et les hôteliers, le gros peak c'est vraiment à partir du mois de février , souligne Stéphane Desroches.

Même si la saison commence plus tard, il observe qu’elles ont aussi fini plus tard dans les dernières années. Notre saison a tendance à s'allonger, avant on finissait vers le 1er mars dans certains secteurs, mais là on termine plus vers le 1er avril , relate-t-il.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault