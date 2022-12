Quelques moments phares de 2022 dans le monde de la culture

Puisque l’année 2022 tire tranquillement sa révérence, voici ce qu’on peut en retenir dans l’actualité médiatique, outre le fait que le monde culturel s’est mis à revivre après deux ans de restrictions en raison de la pandémie. On a notamment vu de grands noms transmettre le flambeau et les galas passer dans le tordeur.

Si l'on en croit le retrait du Gala Artis et l'annonce de l'abandon de la diffusion du Gala Québec Cinéma, ces rendez-vous télévisuels seraient une espèce en voie de disparition.

C’est en juin que le réseau TVA a annoncé qu'il laissait tomber le Gala Artis, d’abord connu sous le nom MetroStar, et qui remettait depuis 36 ans des prix aux artistes et productions télévisuelles selon le vote du public. Le réseau estimait qu'à l'ère où le monde des médias et de la télévision évolue sans cesse [...], ce qui était un gage de succès autrefois n'est plus toujours aussi pertinent aujourd'hui .

À la fin d'octobre, Radio-Canada a annoncé qu'ICI Télé ne diffuserait plus le Gala Québec Cinéma, présenté depuis 2003. Le diffuseur public disait en être venu à la conclusion que d'autres stratégies peuvent permettre d'accroître plus efficacement la visibilité des films et des artistes du cinéma d'ici .

De son côté, la semaine dernière, l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision – section Québec a annoncé que ses catégories d'interprétation seraient désormais non genrées. Le temps où une interprète féminine et un interprète masculin remportaient chacun un prix pour une catégorie donnée lors de la cérémonie des Gémeaux est révolu. La mesure permettra la réduction du nombre de catégories, qui passeront de 139 à 88 l'an prochain.

Des départs remarqués

Après 46 ans comme chef d'antenne à TVA, Pierre Bruneau a pris sa retraite en 2022. Dans la continuité, il a passé le flambeau à une personnalité déjà bien connue, Sophie Thibault, qui pilotait le bulletin de 22 h depuis une vingtaine d'années. Toutefois, Pierre Bruneau est sorti de sa retraite pour la campagne électorale provinciale de l’automne, et on l'a vu notamment à l'animation du débat des chefs.

Le nouveau retraité Pierre Bruneau dans le studio 1 de la nouvelle Maison de Radio-Canada Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

En mai dernier, son collègue Denis Lévesque a fermé les lumières du studio de son émission homonyme d'un claquement de doigts, effectuant son geste signature pour la dernière fois. Tout en mettant fin à son émission après 16 ans de présence quotidienne à TVA et à LCN, Denis Lévesque poursuivra sa route avec de grandes entrevues à un rythme moins soutenu.

La journaliste et animatrice de Radio-Canada Marie-José Turcotte, pionnière de la couverture sportive, a également pris sa retraite. Elle a choisi de conclure sa carrière à l'antenne avec l'animation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Beijing 2022.

Marie-Josée Turcotte lors de sa dernière émission, le 13 mars 2022. Photo : Radio-Canada

Autre femme à la feuille de route remarquable, Chantal Machabée a quitté son poste de journaliste sportive au Réseau des sports afin d'accepter le rôle de vice-présidente communications du Canadien de Montréal.

Dans ce portrait de grands départs, il faut souligner celui de Laurent Saulnier à la tête de la programmation des Francos de Montréal et du Festival international de jazz de Montréal (FIJM), après 23 ans de loyaux services. Il demeure conseiller stratégique à la programmation.

Mario Fortin, ancien président-directeur général du Cinéma Beaubien Photo : Radio-Canada

Figure centrale de la diffusion du cinéma québécois, Mario Fortin s’est retiré de la direction générale du Cinéma Beaubien, à Montréal, établissement dont il tenait les rênes depuis 2001. En fait, il était aussi à la tête du Cinéma du Parc depuis 2013 et de la nouvelle salle de cinéma du Musée des beaux-arts de Montréal depuis 2018.

En poste à la radio le matin depuis plus de 30 ans, Paul Arcand a révélé en ondes en juin qu'il quitterait la barre de l'émission matinale de Cogeco, au 98,5, dans deux ans. Gino Chouinard a également annoncé qu'il quitterait l'animation de Salut bonjour en juin 2024.

L'humoriste Jay Du Temple a annoncé cet automne qu'il quittait l'animation d’Occupation double, l'émission de téléréalité de Noovo, assurant que sa décision n'était pas liée à la controverse autour de gestes d'intimidation ayant mené à l'expulsion de trois concurrents en octobre.

Lisa LaFlamme a reçu le prix de la meilleure cheffe d'antenne nationale aux prix Écrans canadiens. Photo : La Presse canadienne / George Pimentel

Le départ de Lisa LaFlamme du CTV National News, après 35 ans, a pour sa part été très controversé.

Mme LaFlamme avait déclaré à l'époque qu'elle avait été complètement prise de court par cette décision de Bell Média, qui a aussi secoué la salle de nouvelles de CTV et soulevé des inquiétudes quant à la culture d'entreprise.

En décembre, Bell Média a remplacé le grand patron de l'information à CTV News, Michael Melling, qui était au cœur de cette tourmente.

La fin de District 31 et les galas

Fidèle au poste de police durant 6 saisons et 720 épisodes, la série District 31, de Luc Dionne, a aussi tiré sa révérence en 2022. Elle a passé le flambeau dans la même case horaire à Stat, série qui se déroule dans le milieu hospitalier écrite par Marie-Andrée Labbé.

Une partie de la distribution de « District 31 » lors d'une scène de la série. Photo : Aetios

Les galas ont encore offert de beaux moments, comme ce doublé acadien de prestations de Lisa LeBlanc et d'Édith Butler à l'ADISQ. Le gala, animé de main de maître par Louis-José Houde pour une dix-septième fois consécutive, a vu ses cotes d’écoute dépasser la barre du million de personnes.

Toutefois, les galas ont aussi attiré l'attention pour certaines situations malaisantes. C'est certainement le cas du discours de Guillaume Lemay-Thivierge, venu interrompre l'animatrice des Gémeaux Véronique Cloutier qui s'apprêtait à présenter un segment sur les documentaires.

L'acteur Will Smith giflant Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars Photo : afp via getty images / ROBYN BECK

Pendant diffusion des Oscars aux États-Unis, le comédien Will Smith est monté sur scène pour gifler Chris Rock après que ce dernier eut fait un commentaire sur la coiffure de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith.

En janvier dernier, le géant de la culture québécoise Gilles Vigneault a annoncé qu'il retirait son catalogue musical de la boutique numérique Spotify. Il suivait ainsi la voie de deux autres artistes, Neil Young et Joni Mitchell, qui accusaient le géant suédois de laisser libre cours à la désinformation.

Des œuvres d’art ciblées

L'appel à l'urgence d'agir contre le réchauffement de la planète s'est joué sur un autre tableau en 2022 : des œuvres d’artistes dans des musées ont été ciblées par des groupes d'activistes pour l'environnement qui voulait se faire entendre. Soupe aux tomates, sirop d'érable, purée de pommes de terre : les coups d'éclat dans les musées ont rivalisé d'imagination, et les toiles n'ont, en général, pas été endommagées.

Si des actions du groupe Just Stop Oil contre l'extraction de combustibles fossiles remontent à juillet dernier, le mouvement a pris de l'ampleur à l'automne, les épisodes se multipliant un peu partout dans le monde.

Des actions contre La cène, de Léonard de Vinci, à la Royal Academy of Arts de Londres, et La charrette de foin, de John Constable, à la National Gallery, sont survenues alors que le gouvernement britannique ouvrait un nouveau cycle de permis pour l'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord. D'autres gouvernements ont été pris à partie à leur tour pour leurs gestes jugés contraires à la lutte contre le réchauffement de la planète.

De jeunes militants ont aspergé d'une canne de soupe à la tomate l'une des célèbres toiles de la série des «Tournesols» de Van Gogh, à la National Gallery de Londres, pour dénoncer l'inaction climatique. Photo : Associated Press / Just Stop Oil

Les points sur la carte du monde se sont multipliés : Les tournesols, de Vincent van Gogh, à la National Gallery de Londres; la toile Stumps and Sky, d'Emily Carr, à la Galerie d'art de Vancouver; Les meules, de Claude Monet, au musée Barberini de Potsdam, en Allemagne; La maja nue et La maja vêtue, de Francisco Goya, au musée du Prado à Madrid; et Campbell's Soup, d'Andy Warhol, à la Galerie nationale d'Australie à Canberra.

Les conséquences de la guerre en Ukraine

En raison de la guerre lancée en début d'année par la Russie en Ukraine, les sanctions ont rapidement des artistes d'origine russe un peu partout dans le monde.

Le 8 mars, l'Orchestre symphonique de Montréal annonçait le retrait du pianiste russe Alexander Malofeev de sa programmation, en raison de graves répercussions sur la population de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe .

Le chef d'orchestre québécois Yannick Nézet-Séguin Photo : Facebook/Yannick Nézet-Séguin

Quelques jours plus tôt, on avait appris que le Québécois Yannick Nézet-Séguin remplacerait Valery Gergiev, un chef d'orchestre proche du président russe, Vladimir Poutine, dans une tournée américaine de cinq concerts de l'Orchestre philharmonique de Vienne.

Le 31 mars, le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, demandait aux organismes artistiques qui recevaient un financement fédéral de suspendre toutes leurs activités culturelles impliquant des personnes russes liées au régime du président Vladimir Poutine.

Solidarité avec les femmes iraniennes

La répression en Iran a aussi eu des échos dans le monde culturel, avec des gestes de solidarité pour Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans morte pendant qu'elle était détenue par la police des mœurs pour avoir porté le voile de manière inappropriée.

Isabelle Huppert lors du Festival international du film de Berlin. Photo : Getty Images / Vittorio Zunino Celotto

Des actrices françaises, comme Isabelle Huppert, Marion Cotillard et Isabelle Adjani, se sont coupé des mèches de cheveux en solidarité avec la lutte des femmes iraniennes.

L'écrivain britannique Salman Rushdie Photo : afp via getty images / JOEL SAGET

Il y a aussi eu l'écrivain britannique Salman Rushdie, à qui les écrits ont valu des menaces de mort de la part de l'Iran dans les années 1980, qui a été agressé au moment où il s'apprêtait à donner une conférence dans l'État de New York.

En Iran, le cinéaste et opposant politique Jafar Panahi a été mis en détention en juillet, peu après l'arrestation de deux autres réalisateurs iraniens accusés de troubles à l'ordre public. M. Panahi, l'un des cinéastes iraniens les plus primés, avait été arrêté en 2010, puis condamné à 6 ans de prison et à 20 ans d'interdiction de réaliser des films.

La maladie de Céline Dion

En terminant, il est impossible de passer sous silence l’annonce de Céline Dion, en décembre, qui a dit être atteinte d'une maladie neurologique rare, le syndrome de la personne raide, ou le syndrome de Moersch-Woltman.

Céline Dion souffre du syndrome de Moersch-Woltman, aussi connu sous le nom de syndrome de la personne raide, une maladie rare ou orpheline puisqu'elle elle touche environ une personne sur 1 million. Photo : Instagram (capture d'écran)

Dans une vidéo transmise sur les réseaux sociaux, Céline Dion a signalé que cette maladie était la cause des spasmes musculaires qui la terrassent depuis un bon moment. Elle a aussi dit qu'elle serait incapable de reprendre sa tournée au mois de février prochain, en Europe.

En janvier 2022, Céline Dion avait dû renoncer à donner des spectacles en Amérique du Nord, alors qu'elle était soignée pour des spasmes musculaires graves et persistants. Les mêmes problèmes de santé l'avaient également empêchée de se produire à Las Vegas en octobre 2021.