Hydro-Québec demande aux Septiliens de réduire leur consommation d’électricité

Les équipes d’Hydro-Québec oeuvraient toujours à redonner le courant à plus de 350 clients sur la Côte-Nord, vendredi matin. La société d’État affirme avoir bon espoir de rétablir tous les clients de Sept-Îles avant la fin de journée.

Pour y arriver, toutefois, Hydro-Québec fait appel à la modération des Septiliens.

La société d'État souhaite que les résidents chez qui le courant n'est toujours pas revenu débranchent leurs appareils énergivores et baissent la température de leur thermostat. Pour les clients chez qui l'électricité est revenue, Hydro-Québec demande aussi de baisser le chauffage en prévision d'une hausse abrupte de la consommation d'électricité en ville, vendredi.

Le porte-parole d'Hydro-Québec, Stéphane Dumaresq, estime qu'une surconsommation de l'énergie disponible pourrait amener un retour à la noirceur dans plusieurs foyers de Sept-Îles.

Stéphane Dumaresq, porte-parole d'Hydro-Québec, fait appel à la modération des résidents de Sept-Îles, le temps que le courant soit revenu à tous les clients en ville (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Ça peut amener une surcharge et provoquer une autre panne en brisant un transformateur ou en surchauffant un câble, par exemple , explique M. Dumaresq. C'est pour ça qu’on demande aux gens, dans la situation hivernale actuelle, lorsqu’on sait que tous les chauffages vont partir après quelques jours sans électricité, de débrancher certains équipements. Par exemple, il faudrait laisser le chauffage s'établir dans la maison et ensuite ramener les équipements qui sont énergivores.

Il suffirait notamment de débrancher dans la boîte électrique des foyers les équipements qui consomment beaucoup d’énergie, tels qu’un réservoir d’eau chaude ou bien un spa extérieur. C’est d'y aller en fonction de l'ordre de priorité, en fait , propose le porte-parole d’Hydro-Québec.

Les conséquences d’une surcharge du réseau pourraient ressembler à une panne généralisée sur des rues entières, prévient Hydro-Québec.

Pas peur du verglas

La pluie verglaçante qui devrait s'abattre vendredi soir et dans la journée de samedi sur la Côte-Nord n'inquiète toutefois pas Hydro-Québec.

La société d'État affirme que le verglas prévu pour cette fin de semaine ne devrait pas toucher de manière significative le réseau électrique de la région.

On ne voit pas de grosses quantités de verglas, pas de tempête non plus et pas de forts vents, indique M. Dumaresq. Il y a du temps doux qui vient après ça, en plus.

Il affirme cependant que des équipes seront prêtes à répondre à toute éventualité si la pluie verglaçante cause davantage de dégâts que ce qui est prévu.