Avertissement spécial d’avalanches pour une grande partie des Rocheuses canadiennes

Les prévisions d'avalanches sont qualifiées de considérables ou élevées pour une grande partie de l'intérieur de la Colombie-Britannique et des Rocheuses albertaines.

Selon Avalanche Canada, les récentes chutes de neige et le réchauffement des températures créent un manteau neigeux instable qui pourrait provoquer des avalanches naturelles ou déclenchées par l'homme.

Ce type de neige lourde au-dessus d'une neige faible et molle a tendance à prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour se renforcer , a déclaré Simon Horton, prévisionniste principal des avalanches chez Avalanche Canada.

C'est pourquoi nous avons prolongé notre avertissement spécial jusqu'à lundi afin de pouvoir suivre les conditions au cours des prochains jours.

Étant donné la probabilité d'une augmentation de l'achalandage pendant les vacances du Nouvel An, M. Horton indique qu'il faut tenir compte des conditions actuelles au moment de planifier une excursion.

Il est question d'éviter complètement le terrain avalancheux ou de reporter l'excursion jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. M. Horton note que si les utilisateurs ont reçu une formation ou sont équipés d'un matériel adéquat, il doivent faire preuve de prudence

Lorsque les conditions sont plus dangereuses, comme c'est le cas en ce moment, il faut généralement emprunter des itinéraires plus conservateurs, des angles de pente plus faibles, des arbres densément boisés et s'éloigner des zones sujettes aux avalanches , a-t-il dit.

Selon les responsables du parc national de Banff, la prudence est de mise en raison de l’augmentation du nombre d'avalanches signalées dans le parc.

Depuis qu'il y a eu un peu plus de neige à Noël, nous voyons presque quotidiennement des avalanches déclenchées par l'homme, beaucoup d'accidents évités de justesse et beaucoup de personnes impliquées dans ces avalanches , a soutenu Alex Lawson, technicien en sécurité des visiteurs à Parcs Canada à Banff.

Selon M. Lawson, le problème des avalanches existe à peu près partout dans le parc national de Banff.

Vous pouvez marcher sur un terrain relativement doux que vous ne considéreriez pas vraiment comme un terrain avalancheux, mais le poids et l'impact que vous exercez sur le manteau neigeux ont déclenché des avalanches ailleurs , a-t-il ajouté.

Il appelle les utilisateurs du parc à prêter attention à la signalisation relative au danger d'avalanche même s'ils ne prévoient pas de se rendre dans les collines.

Selon M. Horton, il est important de vérifier les prévisions et les conditions d'avalanche avant de partir et d'emporter le matériel adéquat.

Suivre les cours de formation d'Avalanche Canada aidera également les utilisateurs à apprendre à interpréter les prévisions et à choisir des itinéraires adaptés aux conditions, a-t-il expliqué.

Avec les informations de Rob Easton