Ouvert ou fermé le 1er janvier?

Bien que de nombreux commerces et services fassent relâche non seulement le jour férié du 1er janvier, mais aussi la veille et le lendemain de cette date, d’autres demeurent ouverts, avec souvent des horaires adaptés. Afin de commencer l’année sous de bons auspices, voici un récapitulatif des commerces et services publics ouverts ou fermés au pays.

Au Québec, les commerces, magasins et centres commerciaux seront ouverts le 31 décembre, entre 8 h et 17 h, pour accueillir les clients, et fermés le dimanche 1er janvier, sauf pour les établissements d’alimentation de petite surface comme les dépanneurs.

Le lendemain du Nouvel An, le lundi 2 janvier, l’ouverture se fera aux heures normales. Les succursales de la Société des alcools du Québec ( SAQ) et de la SQDC suivront le même horaire.

Toutefois, pour l'horaire du temps des fêtes des 23 succursales actuellement en grève, la SQDC recommande vivement à ses clients de consulter son site Internet.

Notons qu’en période de pénurie de main-d’œuvre, les horaires des restaurants et des stations d’essence peuvent être sujets à changement. Pour ce qui est des salles de cinéma et des stations de ski, elles demeurent ouvertes.

Alors que les CLSC sont fermés durant le temps des fêtes, les urgences des hôpitaux demeurent ouvertes. Quant aux pharmacies, leurs horaires peuvent varier.

Les banques, les caisses et les bureaux de poste seront fermés les 2 et 3 janvier. Ils retrouveront leurs horaires habituels le mercredi. Les guichets automatiques situés à l’entrée des institutions financières, en revanche, resteront accessibles.

Des variations d'horaires sont à prévoir pour les transports en commun dans la grande région de Montréal. La fréquence des métros et des bus de la Société de transport de Montréal ( STM ), des bus de la Société de transport de Laval ( STL ), ainsi que des bus du Réseau de transport de Longueuil ( RTL ) sera réduite. Dans la métropole, pour la nouvelle année, les autobus fonctionneront selon un horaire de vacances le 1er et le 2 janvier.

Un service d'autobus gratuit le 31 décembre est prévu à Laval. Du 31 décembre au 2 janvier, les services fonctionneront selon les horaires réduits du samedi et du dimanche. À Longueuil, les autobus fonctionneront du 31 décembre au 2 janvier, le dimanche 1er janvier compris. Le RTL précise toutefois qu'il pourrait y avoir des exceptions sur certains circuits.

Le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d'art contemporain de Montréal et le Musée McCord Stewart seront fermés le 1er et le 2 janvier. Le Centre des sciences de Montréal sera quant à lui fermé le 31 décembre et le 1er janvier.

Les sites d'Espace pour la vie, dont font partie le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan, seront ouverts pendant toute la période des fêtes. Toutefois, le 1er janvier, les sites ouvriront plus tard que d'habitude, soit à 13 h.

Les services essentiels (police, pompiers, ambulances et hôpitaux) sont maintenus en tout temps, de jour comme de nuit. Pour en bénéficier, il suffit de composer le 911.

Montréal Tous les bureaux de la Ville de Montréal sont fermés jusqu’au 4 janvier. En ce qui a trait à l'arrondissement Ville-Marie, les bureaux sont présentement fermés jusqu’au 6 janvier inclusivement. Jour férié ou non, la collecte des ordures ménagères et des matières recyclables sera assurée normalement dans tous les arrondissements, sauf pour l'exception suivante : à Lachine, il n'y aura aucune collecte des encombrants jusqu’au 5 janvier. Pour ce qui est des écocentres, ils sont fermés jusqu’au lundi 2 janvier inclusivement. La reprise des services aura lieu le mardi 3 janvier selon l'horaire normal d'hiver, soit du mardi au samedi, de 10 h à 18 h. Les installations sportives ont un horaire varié selon les arrondissements, de même que les bibliothèques et les maisons de la culture. Laval Tous les bureaux de la Ville de Laval, y compris le quartier général de la police et les centres communautaires, sont fermés jusqu’au 3 janvier inclusivement. Les comptoirs d’accueil des citoyens et les postes de police de quartier seront fermés les 31 décembre et 1er janvier. La collecte des ordures ménagères, des matières organiques et des matières recyclables sera assurée selon l’horaire habituel. La Salle Alfred-Pellan et la Maison des arts de Laval seront fermées du 31 décembre au 2 janvier inclusivement. Même chose pour les bibliothèques. Cependant, les arénas, le parc et les services du Centre de la nature demeurent ouverts durant les fêtes. Longueuil Les comptoirs de services aux citoyens sont fermés jusqu’au 3 janvier inclusivement. Le Centre de services aux citoyens (311) demeure ouvert durant la période des fêtes, mais le service sera restreint le 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

Et en Ontario?

Le jour de l'An est un jour férié en Ontario, ce qui signifie que de nombreux services et magasins peuvent être fermés le dimanche. Il n’y aura pas de livraison de courrier ce jour-là. Les bureaux du gouvernement, les centres communautaires, les bibliothèques et les banques seront fermés.

Les magasins d'alcool de la province, comme la LCBO et les Beer Store, fermeront à 18 h la veille du jour de l’An.

Le réseau de transport de Toronto ( TTC ) offrira un service gratuit de 19 h le 31décembre 2022 à 8 h le 1er janvier 2023.

Du côté d’Ottawa, la collecte des bacs verts, du recyclage, des ordures et des encombrants en bordure de rue et dans les bâtiments multirésidentiels aura lieu selon l'horaire régulier.

Les sapins de Noël seront ramassés le jour de la collecte habituelle. Les piscines, les arénas et les centres de loisirs municipaux ont des horaires modifiés pendant la période des fêtes.