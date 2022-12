Le redoux dans la région de la capitale nationale ne prédit pas le reste de l’hiver

Il faut prendre chaque situation l’une après l'autre. [...] Ce qu'on vit vraiment ne met pas en place un hiver nécessairement doux. On ne voit pas tout de suite de grands froids arriver dans les prochaines semaines, mais cela ne veut pas dire qu’au mois de février ou au mois de mars, on n'aura pas un retour du balancier , prévient Simon Legault, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada.

Vendredi, une température de 9 °C est annoncée et elle pourrait même atteindre les 10 °C, mardi prochain.

« Présentement, on est juste dans une pause. L'hiver a de la misère à s'installer. On a eu des soubresauts, mais là on devrait être entré, à la mi-janvier, dans quelque chose qui est beaucoup plus régulier. » — Une citation de Simon Legault, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada

Le prochain système qui va arriver au milieu de la semaine prochaine sera aussi un système assez doux, où on aura des mélanges de précipitations. La trajectoire n’est pas définitive. On pourrait aussi avoir un mélange de pluie verglaçante, de pluie importante, voire même quelques centimètres de neige.

Même si les températures semblent exceptionnelles, elles ne constituent pas un record, affirme M. Legault.

Prudence pour les activités d'hiver

Faut-il voir un lien entre la météo actuelle et les changements climatiques? Le météorologue reste prudent.

Le phénomène d’avoir des redoux hivernaux, où les températures montent au-dessus de 0 °C, on en a chaque année. Maintenant, qu'on en ait comme ça un ou deux qui se suivent au début du mois de janvier, ça part mal la saison d'hiver. Les gens qui veulent profiter des vacances scolaires pour faire des activités, ce n'est pas le meilleur moment cette année. Mais ça ne veut pas dire que le reste de l'hiver ne sera pas très beau. On pourrait retrouver éventuellement des quantités de neige beaucoup plus abondantes , assure-t-il.

En attendant, M. Legault partage quelques recommandations à l’attention des amateurs d’activités extérieures.

Présentement, on n'a pas connu de très grand froid. Donc, tout ce qui est plans d'eau, même s'il y a une couche de glace, ça n'est probablement pas très profond. Donc il faut être vraiment très vigilant à ce niveau-là. On a eu de la neige, mais qu'est-ce qui est au- dessus et en dessous? Peut-être pas grand-chose justement. On va perdre beaucoup de neige avec la pluie et les températures élevées [dans les prochains jours], ce qui peut affecter la solidité de la glace. Donc on demande aux gens d'être vigilants et surtout de respecter la signalisation. Si on demande de ne pas se diriger dans certains secteurs, c'est parce qu’il y a vraiment un risque.

Avec les informations de Mohamed Tiéné